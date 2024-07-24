Три знака почувствуют изменения до конца июля: на кого больше всего повлияло полнолуние

22 июля Солнце переходит в знак Льва. Этот сильный, смелый и амбициозный знак всегда стремится быть в центре внимания. В этот период может проявляться борьба за власть, чувство вынужденных перемен, окончание, противостояние и неожиданные откровения.

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Плутон в полной мере высвободит мощную энергию, которая больше всего повлияет на три знака зодиака. Астрологи говорят, что Девам, Рыбам и Водолеям придется пережить непростой период.

Дева

Солнце входит в ваш 12-й дом в понедельник, начиная лунный период, в течение которого ваши подсознательные проблемы и страхи будут оказывать особое влияние. Плутон проходит через ваш 6-й дом работы и здоровье. Если вы испытываете проблемы со здоровьем, сейчас самое время обратиться к врачу.

Транзит может означать внутреннюю борьбу за власть или проблемы с кем-то, кто возбуждает ваши эмоции и вызывает плохие воспоминания. Пора примириться с собственными подсознательными страхами. Встреча Луны с Нептуном в четверг может заставить вас чувствовать себя немного удрученными или растерянными. Это не время для начала важных дел.

Водолей

Аспект Солнца и Плутона касается борьбы за власть, но может повлиять и на некоторые другие сферы вашей жизни. Кроме того, вы можете сами создать борьбу за власть, если будете слишком требовательными или не будете уделять достаточно внимания заботам или проблемам других людей.

Любые нерасторопные события, связанные с полной, обычно происходят в течение следующих дней после его месячного пика. 12-й дом управляет подсознанием, и в этот месяц поднимет любые нерешенные ваши проблемы. На этой неделе вы можете больше быть в одиночестве. Также вы можете получить неожиданные новости. Будьте осторожны, особенно за рулем.

Рыбы

Придется обратить внимание на проблемы со здоровьем – самое время обратиться к врачу. В противном случае этот аспект может повлиять на вашу работу. Лучше всего на несколько дней обходить стороной спорные вопросы и не позволять отрицательной энергии влиять на ваше самочувствие.

Ближе к вторнику квадрат Луны к Марсу может вызвать конфликты с членами семьи. В среду Луна соединится с Сатурном, что может оказаться двойным ударом. Вы можете чувствовать себя истощенным, разочарованным и уставшим. Обычно это интенсивный, но короткий период, который может вызвать глубокие эмоции. Ваше подсознание может вызвать страхи или неприятные воспоминания.

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