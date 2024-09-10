Три знака смогут преодолеть все проблемы: гороскоп на неделю

Период с 10 по 15 сентября принесет хорошие новости. Трем знакам зодиака удастся преодолеть трудности и открыть путь к успеху. Квадрат Солнца к Юпитеру 12 сентября в целом оптимистичен, но стоит быть осмотрительными с финансами.

Видео дня

Раки, Львы и Стрельцы восстановятся после всех испытаний и найдут способ пережить сложные времена с минимальными эмоциональными потерями. Астрологи говорят, что 11 сентября Меркурий в Деве создаст секстиль с Марсом, давая энергию, чтобы справиться с проблемами.

Рак

Следует выразить поддержку добрым словом или предложением помощи. Следует быть особенно сосредоточенными на работе, ведь споры на переговорах могут обостриться. Хотя ваш недельный гороскоп включает конфликты, вы будете мотивированы решить все наилучшим образом и хотите помочь сгладить острые углы.

Поскольку тяжелое начало недели может привести к тому, что вы почувствуете усталость, вам захочется позаботиться о себе. Это отличное время, чтобы изменить прическу или сходить на шоппинг. В конце недели вероятны эмоциональные разговоры с партнером. Но также появятся поводы для празднований. Выходные пройдут на положительной ноте, если вы не начнете думать о прошлой эмоциональной проблеме.

Лев

Нужно проявить мудрость и смелость. Ваши трудности на этой неделе касаются Меркурия, но вы можете преодолеть их. Меркурий снова вошел в ваш 2-й дом 9 сентября, поэтому ожидайте, что в течение следующих нескольких недель вы будете сосредоточены на деньгах.

На этой неделе ваше мышление может быть аналитическим или чрезмерно критическим по отношению к себе или другим, поэтому важно обдумывать, что вы говорите. Утро понедельника началосьс неожиданных перемен. Иногда мелочи действуют на нервы – существует вероятность того, что вы можете стать несколько критическими в своих взглядах. В среду вы сможете наладить свои отношения и преодолеть некоторые неудачи на работе. Будьте смелы, чтобы решать проблемы, а не игнорировать их. В пятницу утром вы все еще можете ощущать чрезмерную эмоциональность и сосредоточенность на некоторых проблемах, связанных с работой или даже здоровьем.

Стрелец

Следует прислушиваться к интуиции. На этой неделе в вашей жизни будет много общения, и если вы не будете осторожны, разговоры могут оказаться чрезмерно критическими. Это возможность ярко проявить себя в разрешении конфликтов и эмоционального стресса.

Запланируйте прогулку или ужин в кругу родных или друзей. Вы можете использовать это время, чтобы установить связь с семьей. Сохраняйте чувство юмора. Проблемы на этой неделе могут касаться денег, налогов или долгов. Наберитесь терпения и не форсируйте события. Выходные пройдут отлично, особенно субботний вечер. Однако до вечера воскресенья можно ожидать неожиданного волнения. Это может быть внезапный сюрприз или неожиданная новость от члена семьи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие знаки обычно добиваются успеха и признания в карьере.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.