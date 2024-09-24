Три знака зодиака имеют тайну: в чем их особенность

Некоторые знаки зодиака имеют особую ауру, влияющую на их жизнь. Каждый человек уникален по-своему и создает набор уникальных факторов, на которые, согласно астрологии, влияют дата рождения и знак зодиака.

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Связи между этими детерминантами прочны, и оказывается, что некоторые знаки зодиака имеют особую хрустальную ауру. Астрологи рассказали, в чем ее особенность.

Что такое хрустальная аура

Аура определяется как невидимое энергетическое поле, которым владеют живые существа, природа, а также предметы. Аура состоит из волн, окружающих существо или предмет.

Аура – это отражение мыслей, эмоций и самочувствия. Некоторые люди верят, что свечение можно увидеть, но для этого нужно иметь дар. Ауру также можно ощутить благодаря интуиции.

Существуют разные цвета аур, от красного до синего, и среди них мы можем найти уникальную хрустальную ауру. Ею обладают щедрые, заботливые и отзывчивые люди.

Люди с хрустальной аурой воспринимаются как неиссякаемый источник покоя и защиты других.

Существует также феномен хрустальных детей – астрологи говорят, что эти малыши пришли на свет, чтобы изменить жизнь на нашей планете. Эти дети имеют уникальные особенности и задачи. Как люди с хрустальной аурой, они должны стремиться к тому, чтобы на Земле царил мир.

У каких знаков зодиака хрустальная аура

Астрологи считают, что люди, рожденные под определенными знаками зодиака, часто имеют хрустальную ауру.

Среди избранников Вселенной, которые могут иметь хрустальную ауру:

Близнецы;

Весы;

Водолеи.

Все три знака относятся к стихии воздуха, которая часто приносит очищение. Люди с такой энергией часто являются миротворцами. Они излучают милосердие и добро.

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