Три знака зодиака, которые не любят романтику

Некоторые знаки зодиака не видят необходимости часто признаваться в своих чувствах. Они по природе не романтики. В начале отношений с ними может показаться, что они не стремятся к глубокой связи с партнером.

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Это Близнецы, Дева и Козерог, пишет Ofeminin. Больше об их особенностях в любовных отношениях, читайте в гороскопе.

Близнецы

Близнецы открыты и очень прямы, а также далеки от романтики. Они любят разнообразие, поэтому просто посидеть, держась за руки, им надоедает. Они предпочтут страстную ночь. Близнецы любят адреналин и сильные впечатления, поэтому они выберут прыжок с парашютом, сплав на байдарках или пейнтбол в качестве свидания. Кино или прогулки на них не произведут впечатление.

Также Близнецы склонны к эгоизму и ориентируются в основном на свои желания. Потребности второй половинки могут остаться незамеченными. Им не нравится романтика. Партнеру этого знака придется принять его таким, какой он есть.

Дева

Девы перфекционисты, ценят порядок и планирование. Романтика и спонтанность не для них. В подарках она предпочтет не цветы, а тому, что практично и долговечно. Дева редко говорит о чувствах.

Деве может не понравиться просмотр романтических комедий. Это время она использует для чего-нибудь полезного. Вместо того чтобы прогуляться с партнером, она лучше выучит язык вместе с ним или уберет. Такой подход также сближает людей и имеет дополнительные преимущества.

Козерог

Козерог практичен и прагматичен. Больше всего он ценит работу. Он не захочет тратиться на букет цветов, поход в ресторан или купание в лепестках роз. Представители этого знака проявляют свою любовь другим способом. Они обеспечивают любимому человеку финансовую устойчивость. Вместо романтики они отремонтируют крышу или купят лучшую дверь.

Козерог обычно послушен, принципиален и привязан к традициям. В отношениях он может быть холодным. Свои чувства он не любит выражать, ведь в этом чувствует себя неудобно.