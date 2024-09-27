Три знака зодиака легко пройдут из-за солнечного затмения в октябре: кому повезет

Октябрьское солнечное затмение 2024 года обещает быть выдающимся астрологическим событием. Оно принесет перемены, вызовы и трансформации для многих людей.

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Однако для некоторых знаков этот период будет более гармоничным и открытым для новых возможностей роста и развития. Астрологи подготовили для них гороскоп.

Телец

Октябрьское солнечное затмение активирует у Тельцов шестой дом, связанный с рутиной, повседневными задачами и здоровьем. В последние полтора года вы стремились найти баланс между работой и личной жизнью и, наконец, поняли, как отказаться от задач, которые тяготили вас и мешали уделять время тому, что действительно важно. Это затмение принесет облегчение и создаст условия для того, чтобы вы могли двигаться вперед с новой энергией и спокойствием.

Особенно важную роль в этом сыграет ваш космический управляющий Венера, также руководящий этим лунным периодом Весов. Благодаря благоприятным аспектам Венеры с Марсом и Сатурном, вы получите дополнительную стабильность и поддержку во всех областях жизни, где нужно установить границы. Кроме того, планета перемен – Уран, который сейчас находится в вашем знаке, вместе с интуитивным Нептуном, усилит вашу способность к пророческим снам. Вы можете рассчитывать на положительные изменения без излишнего волнения.

Лев

Для Льва это солнечное затмение будет связано с третьим домом, отвечающим за коммуникацию, идеи и социальные связи. В последние годы вы прошли путь переосмысления собственных идей и способов мышления. Теперь пора отпустить страхи и неуверенность в том, как вы выражаете свои чувства. Октябрьское затмение поможет вам быть честными с собой и миром.

Это отличный период для того, чтобы открыться: будь то через публичные выступления, написание блога или даже ведение подкаста. Вы также можете найти вдохновение для внутренней работы, например ведение частного дневника. Это затемнение будет более мягким для вас, чем для других знаков, потому что ваш правитель – Солнце – всегда участвует в таких астрологических событиях. Несмотря на возможные колебания, новые обстоятельства будут работать в вашу пользу.

Стрелец

Для Стрельцов октябрьское солнечное затмение активирует одиннадцатый дом, отвечающий за социальные связи, группы и коллективы. Это идеальное время для того, чтобы переосмыслить свои отношения с окружающими людьми и найти свое место в социальных группах. Если вы чувствуете себя удаленными от круга общения или потерянными среди чужих людей, это затмение станет сигналом к изменениям. Возможно, пришло время разобраться с тем, кого вы действительно хотите видеть рядом.

Ваш космический управляющий Юпитер создает гармоничные аспекты с кометой Хирон, что поможет вам разрешить какие-либо конфликты или недоразумения в отношениях. Если у вас были трудности в общении с друзьями или коллективом, этот период будет благоприятным для установления новых границ или восстановления гармонии. Вы можете найти людей, которые разделяют ваши ценности и идеи и с которыми вам будет комфортно двигаться вперед.

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