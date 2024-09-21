Три знака зодиака преодолеют все трудности в ближайшие дни: гороскоп

Полнолуние 18 сентября было не только суперлуной, на него пришлось также лунное затмение в знаке Рыб. Это небесное событие могло сорвать розовые очки с некоторых людей, забывших о реалистичном взгляде на мир.

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Однако, кое для кого такой поворот принесет действительно много пользы, обещают астрологи. Получив инсайт будь то через логические размышления, то ли в виде яркого сна или интуитивного озарения, они наконец-то увидят путь выхода из своих проблем. Учитывая, что эффект затмений длится месяцами, они смогут воспользоваться этим шансом полнее.

Дева

Лунное затмение противостояло Солнцу в вашем знаке, создавая условия для возникновения проблем с другими людьми, особенно с партнерами, включая друзей и коллег. Во время небесного события вы могли сказать что-нибудь резкое или неприятное. И мощная энергия затмения не позволит вам взять эти слова обратно. Однако когда страсти утихнут, вы увидите, что большая часть эмоциональной драмы уже позади, хотя вы можете чувствовать себя несколько ошеломленно. Помните, что прошлое есть прошлое — не делайте его настоящим. Если вы начинаете испытывать замешательство из-за определенных отношений, дайте этому чувству пройти, прежде чем делать какие-то выводы. Снимите розовые очки, которые вы носили и впустите солнечный свет в свою жизнь.

Овен

Мощное лунное затмение попало в ваш 12-й дом, иногда известный как "дом проблем". Он связан с завершениями любого рода, и затмение здесь может поднять какие-то проблемы, которые лежат глубоко в вашем подсознании. Новые откровения, которые придут к вам, могут показаться шоком. Поэтому после 18 сентября не удивляйтесь, если вы почувствуете себя на грани. Вероятность конфликтов в это время достаточно высока, ведь вы будете очень чувствительны к чужим словам. Ближе к выходным ситуация максимально обострится. Однако на следующий же день вы увидите, как отпустить свои проблемы, а не зацикливаться на них. В субботу дела начнут налаживаться. Просто твердо стойте на ногах и обращайте внимание на то, что вы говорите.

Близнецы

Затмение суперлуны в Рыбах попало в ваш 10-й дом, касающийся работы, вашей репутации и приоритетов. Оно произошло в квадрате с вашим Солнцем, что может привести к напряженному периоду на работе. Постарайтесь переждать это сложное время – не вспоминайте старых обид и не прикасайтесь к эмоциональным ранам. К субботе все начнет меняться и неделя завершится хорошо. Если на этой неделе вы получили какие-то неожиданные новости, сохраняйте позитивный настрой – в долгосрочной перспективе они несут позитив. Чем быстрее вы оставите обиды позади, тем будет лучше.

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