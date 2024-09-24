Три знака зодиака ждет самая романтичная осень: кому повезет в любви

Планета, управляющая отношениями, красотой и всем, что связано с любовью – Венера. В этом сезоне она будет достаточно активной и будет устанавливать гармоничные связи с другими небесными телами.

Видео дня

Поэтому эта осень принесет с собой не только уютную атмосферу, но и трогательные романтические приключения для трех знаков зодиака. Астрологи говорят, что им следует приготовиться к незабываемым моментам в отношениях.

Рак

Для Раков эта осень станет взрывом романтики. До 3 ноября планета Марс будет находиться в вашем знаке, даря вам смелость и решительность. Если вы давно сомневаетесь в важном шаге в отношениях, сейчас самое время действовать. К тому же, уже с первого дня осени Венера, планета любви, активирует ваш сектор сексуальности и свиданий.

До конца сентября легкомысленные отношения могут приобрести более серьезную окраску. В середине октября Венера в гармонии с Нептуном наполнит вашу жизнь магией и фантазиями. А 1 ноября молодая луна в Скорпионе принесет новое начало в отношения – это идеальное время, чтобы определиться с дальнейшими романтическими шагами. К концу осени звезды обещают неожиданные романтические встречи или новые ощущения, поэтому держите сердце открытым для новых возможностей.

Лев

Для Львов осень обещает стать временем новых увлечений и романтических приключений. Уже с 17 октября Венера войдет в романтический сектор. Она активирует ваше желание находиться рядом с людьми и добавит веселья в отношения. А 3 ноября планета Марс активизирует вашу сексуальную энергию, поэтому не бойтесь сделать первый шаг в любви.

Последняя неделя ноября обещает быть особенно "горячей" – ваши чувства и либидо повысятся, когда солнце и Марс будут в гармонии между собой. Возможно, именно в это время вы получите сообщение от старого знакомого или старое пламя снова займется.

Скорпион

Для Скорпионов осень начнется с романтики. В сентябре Венера будет находиться в вашем знаке, усиливая естественную привлекательность и создавая атмосферу страсти. Середина октября станет временем фантазий и магических свиданий благодаря гармоничному тригону Венеры с Нептуном – этот период будет идеальным для глубокого погружения в романтические приключения.

15 ноября полнолуние в Тельце принесет еще больше чувственности в отношения или откроет вам новые чувства к кому-то особенному. В первую неделю декабря Венера в секторе общения позволит вам легко выражать свои эмоции и поражать своим остроумием. Звезды советуют быть открытыми к новым знакомствам и не бояться выражать свои чувства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что принесет транзит Венеры и какие знаки зодиака могут встретить любовь.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.