Цены приятно удивят: лучшие горнолыжные курорты в Европе в 2025 году

Пока в низинные районы приходит весна, в горных регионах все еще сохраняется холодная и снежная погода и продолжается сезон катания на лыжах. Так что любителям активного зимнего отдыха все еще есть куда отправиться в отпуск.

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Более того, именно в весенние месяцы стоимость шестидневного ски-пасса на большинстве горнолыжных курортов снижается. Как пишет издание Express, эксперты страховой компании SportsCover Direct решили собрать список из десяти наиболее доступных таких курортов Европы. Здесь вы получите лучшее соотношение цены и качества услуг.

Поскольку горнолыжный сезон в Европе обычно заканчивается в конце апреля, курорты часто начинают постепенно сворачивать свою деятельность месяцем ранее. И потому предлагают свои услуги по более доступным ценам. Поэтому при бронировании поездки важно убедиться, что вы нашли горнолыжный курорт, где еще много открытых склонов, где можно кататься.

Самым доступным европейским горнолыжным курортом в апреле является Майрхофен в Австрии. В этот период открыто 90% его трасс. Шестидневный ски-пасс здесь можно приобрести примерно за 13 000 гривен.

Майрхофен находится всего в часе езды от Инсбрука. И именно здесь можно опробовать самую крутую трассу Австрии – Харакири. Впрочем, здесь хватает склонов и для лыжников-новичков. Также на курорте есть несколько лыжных школ для детей.

Еще более дешевым, чем Майрхофен, является курорт Ла-Розьери во Франции. Однако в апреле здесь работает всего 64% склонов. В итальянском Бормио в это время работает 86% трасс.

В целом полный список самых доступных горнолыжных курортов Европы в апреле выглядит так:

Майрхофен, Австрия Бормио, Италия Ишгль, Австрия Альп-д'Юэз, Франция Зельден, Австрия Ле-дез-Альп, Франция Ла-Розьери, Франция Ла-Тюиль, Франция Курмайор, Италия Червиния, Италия

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