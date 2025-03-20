Цветут до осени: как правильно ухаживать за анютиными глазками

Красочные фиалки, которые также называют анютины глазки, давно завоевали огромную популярность у любителей садовых растений. В частности, потому, что правильный уход позволяет растянуть их цветение чуть ли не на весь теплый сезон.

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Какой трюк в этом поможет, рассказало Interia Kobieta. Конечно, в первую очередь, обратите внимание на сорт цветка. Они делятся на ранние, среднеранние и поздние. Именно поздние способны украшать ваш сад до осени.

Закаляйте свои цветы

Обычно анютины глазки покупают в виде саженцев. И выращивают такие саженцы в теплицах, утепленных залах или закрытых помещениях. Поэтому цветам перед высадкой требуется закаливание – процедура поможет им лучше приспособиться к суточным колебаниям температуры. А незакаленный цветок может такую изменчивую погоду даже не пережить.

Чтобы анютины глазки не страдали от резкого изменения температуры, желательно в течение трех дней выставлять их на улицу максимум на 15 минут. В идеале процедуру следует проводить 2-3 раза в день. Это облегчит им привыкание к изменчивым погодным условиям.

Как ухаживать за садовыми анютиными глазками

В саду анютины глазки хорошо чувствуют себя и в полутени, и на солнце. Лучше всего понаблюдать за растениями и подстроить положение в соответствии с их потребностями. Если цвет лепестков начал тускнеть, цветам слишком много солнечного света и лучше переместить их в более затененное место.

Анютины глазки можно с успехом выращивать на балконе или террасе. Но в таком случае позаботьтесь, чтобы они не страдали от сквозняков.

Не переусердствуйте с поливом

Растение предпочитает влажную почву, но влажная не означает мокрая. Поливайте растение так, чтобы листья и цветы оставались сухими. Лучше всего поливать анютины глазки регулярно, но умеренно. Идеальное время для этого – утром или вечером, когда солнце не светит интенсивно.

Анютины глазки, растущие в горшках, требуют частого полива, ведь земля в ограниченном пространстве пересыхает быстрее. Лучше всего держать такие растения в восточной или западной части, где они будут получать солнечный свет только какую-то часть дня.

Если листья или цветы намокнут, анютины глазки могут стать уязвимыми к грибковым инфекциям. Еще одной проблемой от перелива может быть корневая гниль, приводящая к задержке роста и побурению растения. Угрозу представляют также серая гниль и фитофтороз. Не забывайте также регулярно удалять больные листья и увядшие цветы.

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