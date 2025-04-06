Цветы будут пышнее: чем подкормить пионы весной

Чтобы пионы не только сохраняли декоративность, но и каждый год дарили пышное и долговременное цветение, им нужно помочь, прежде всего правильно подобрав подкормки. Именно весна, в частности начало мая, – лучшее время, чтобы запустить механизм цветения в полную силу.

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OBOZ.UA рассказывает, чем именно подпитать пионы, когда это делать и какие удобрения самые эффективные. Следует поливать растения, особенно накануне цветения, поддерживать чистоту и легкость почвы, но и не перенасыщать уход – пионы любят стабильность.

Чем подпитывать пионы весной

Начало мая – идеальное время для первой подкормки пионов. На этом этапе растения активно формируют надземную часть, развивают корневую систему и формируют будущие бутоны.

Одним из наиболее эффективных и доступных вариантов является нитроаммофоска. Это минеральное удобрение содержит три основных элемента: азот, фосфор и калий – в сбалансированных пропорциях. Они способствуют равномерному росту растения, укреплению корней и формированию здоровых листьев.

Рекомендуемая доза: 1 столовая ложка нитроаммофоски на 10 литров воды.

Дополнительно в этот раствор можно внести 0,5 столовой ложки аммиачной селитры – это повысит содержание азота, что особенно полезно на начальном этапе роста.

Такая комплексная подкормка дает растению мощный импульс для развития, стимулирует формирование крупных бутонов, делает листья более яркими, а стебли – прочными и устойчивыми к погодным прихотям.

Как часто нужно поливать пионы

Хотя пионы и не относятся к влаголюбивым культурам, в период бутонизации и цветения (май-июнь) они нуждаются в достаточном количестве влаги. Также важно увлажнять почву в августе, когда растение закладывает почки на следующий год.

Полив производится нечасто, но обильно, чтобы влага проникала на глубину залегания корневой системы. Чрезмерное увлажнение поверхности наоборот может повлечь загнивание или грибковые болезни.

Как ухаживать за пионами

Пионы – растения неприхотливые, и это еще один плюс в их пользу. Кроме подкормки и полива, следует периодически:

разрыхлять почву, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням.

выпаливать сорняки, уносящие влагу и питательные вещества.

Пионы не нужно укрывать на зиму. После завершения сезона достаточно просто срезать стебли на уровне земли, когда они потеряют декоративность.

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