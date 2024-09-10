Туристам в странах ЕС перестанут ставить штампы в паспорт: что изменится

Некоторые путешественники имеют интересное хобби – они собирают паспортные штампы при пересечении границ, создавая ностальгический бумажный след своих путешествий. Однако в ЕС заявили, что ставить штампы в паспортах перестанут.

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В Шенгенской зоне будет действовать новая автоматизированная система въезда. Детали рассказало издание Euronews.

Проставление штампа в паспортах вручную занимает много времени и не позволяет систематически выявлять лиц, превысивших срок пребывания.

Уже 10 ноября 2024 года начнет действовать новая автоматизированная система въезда/выезда (EES) в Шенгенскую зону. Она будет регистрировать лиц из стран, не входящих в ЕС, в цифровом виде, устраняя потребность в физических штампах.

В заявлении департамента по вопросам миграции и внутренних дел Европейской комиссии говорится, что новая система заменит текущую технологию ручного проставления штампов в паспортах.

"Ручная система занимает много времени, не предоставляет достоверных данных о пересечении границы и не позволяет систематически выявлять тех, кто превысил срок пребывания в ЕС", – отметили представители департамента по миграции и внутренних дел.

Система въезда/выезда из ЕС (EES) – автоматизированная ИТ-система для регистрации путешественников из третьих стран.

Каждый раз, когда человек пересекает внешнюю границу ЕС, система будет регистрировать его имя, тип проездного документа, биометрические данные (отпечатки пальцев и изображение лица), а также дату и место въезда и выезда. EES также будет фиксировать и отказы во въезде.

Эксперты выражают надежду, что автоматизированные проверки на границе улучшат безопасность в ЕС и будут быстрее для путешественников. Система, кстати, должна была быть запущена в 2022 году.

Согласно EES, путешественники с безвизовым доступом в Шенгенскую зону должны будут получить разрешение на поездку онлайн через Европейскую систему информации и авторизации путешествий (ETIAS). Это начнется поэтапно, когда заработает EES. А до 10 ноября еще нужно ставить штампы в паспорте.

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