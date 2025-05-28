Творожные ватрушки с клубникой: самый простой рецепт вкусной домашней выпечки
Домашние ватрушки – лучший десерт к чаю. И к тому же готовятся они очень просто, достаточно всего лишь придерживаться четких пропорций при приготовлении теста. Для яркого вкуса можно добавить любые ягоды, а также творог.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных творожных ватрушек с клубникой и крамблом.
Ингредиенты:
- Мука – 300 г
- Сахар – 40 г
- Желток
- Дрожжи сухие – 4 г
- Молоко – 150 г
- Масло – 25 г
- Ваниль
- Соль
Для творожной начинки:
- Творог – 250 г
- Желток
- Сметана – 20 г
- Сахар – 50 г
- Ваниль
Для ягодной начинки:
- Клубника – 200 г
- Сахар – 25 г
- Крахмал Кукурузный – 5 г
Для крамбла:
- Мука – 65 г
- Масло сливочное холодное – 30 г
- Сахар – 40 г
Способ приготовления:
1. Тесто: теплое молоко смешаем с сахаром, дрожжами и 2-3 ст ложками муки от общей массы. Даем постоять 15 минут. После того как появились пузырьки, добавляем остальные ингредиенты и вымешиваем мягкое тесто. Накрываем полотенцем и даем постоять 1 час в тепле.
2. Начинка творожная: все смешаем и перебейте блендером.
3. Для клубничной: клубнику засыплем сахаром и поставим вариться на медленный огонь. Через 5-7 минут перебейте блендером и заварите крахмалом.
4. Для крамбла: смешайте все вместе и перебейте блендером.
5. После тесто обминаем, делим на 6 частей и формируем шарики. Даем постоять в тепле еще 20 минут. Далее стаканом прижимаем сильно середину. В серединку выкладываем творожную начинку и клубничную. Смазываем желтком с молоком и щедро посыпаем крамблом.
Запекаем при 180С примерно 25 минут. Должны хорошо зарумяниться! Готовые ватрушки украсьте свежей клубникой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: