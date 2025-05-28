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Творожные ватрушки с клубникой: самый простой рецепт вкусной домашней выпечки

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
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Рецепт ватрушек

Домашние ватрушки – лучший десерт к чаю. И к тому же готовятся они очень просто, достаточно всего лишь придерживаться четких пропорций при приготовлении теста. Для яркого вкуса можно добавить любые ягоды, а также творог.

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Вкусные ватрушки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных творожных ватрушек с клубникой и крамблом. 

Рецепт ватрушек

Ингредиенты:

  • Мука – 300 г
  • Сахар – 40 г
  • Желток
  • Дрожжи сухие – 4 г
  • Молоко – 150 г
  • Масло – 25 г
  • Ваниль
  • Соль

Для творожной начинки:

  • Творог – 250 г
  • Желток
  • Сметана – 20 г
  • Сахар – 50 г
  • Ваниль

Для ягодной начинки:

  • Клубника – 200 г
  • Сахар – 25 г
  • Крахмал Кукурузный – 5 г

Для крамбла:

  • Мука – 65 г
  • Масло сливочное холодное – 30 г
  • Сахар – 40 г

Способ приготовления: 

1. Тесто: теплое молоко смешаем с сахаром, дрожжами и 2-3 ст ложками муки от общей массы. Даем постоять 15 минут. После того как появились пузырьки, добавляем остальные ингредиенты и вымешиваем мягкое тесто. Накрываем полотенцем и даем постоять 1 час в тепле.

Тесто для ватрушек

2. Начинка творожная: все смешаем и перебейте блендером.

Творожная начинка

3. Для клубничной: клубнику засыплем сахаром и поставим вариться на медленный огонь. Через 5-7 минут перебейте блендером и заварите крахмалом.

Клубничное пюре

4. Для крамбла: смешайте все вместе и перебейте блендером.

5. После тесто обминаем, делим на 6 частей и формируем шарики. Даем постоять в тепле еще 20 минут. Далее стаканом прижимаем сильно середину. В серединку выкладываем творожную начинку и клубничную. Смазываем желтком с молоком и щедро посыпаем крамблом.

Крамбл для ватрушек

Запекаем при 180С примерно 25 минут. Должны хорошо зарумяниться! Готовые ватрушки украсьте свежей клубникой. 

Готовые ватрушки

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