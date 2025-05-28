Творожные ватрушки с клубникой: самый простой рецепт вкусной домашней выпечки

Домашние ватрушки – лучший десерт к чаю. И к тому же готовятся они очень просто, достаточно всего лишь придерживаться четких пропорций при приготовлении теста. Для яркого вкуса можно добавить любые ягоды, а также творог.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных творожных ватрушек с клубникой и крамблом.

Ингредиенты:

Мука – 300 г

Сахар – 40 г

Желток

Дрожжи сухие – 4 г

Молоко – 150 г

Масло – 25 г

Ваниль

Соль

Для творожной начинки:

Творог – 250 г

Желток

Сметана – 20 г

Сахар – 50 г

Ваниль

Для ягодной начинки:

Клубника – 200 г

Сахар – 25 г

Крахмал Кукурузный – 5 г

Для крамбла:

Мука – 65 г

Масло сливочное холодное – 30 г

Сахар – 40 г

Способ приготовления:

1. Тесто: теплое молоко смешаем с сахаром, дрожжами и 2-3 ст ложками муки от общей массы. Даем постоять 15 минут. После того как появились пузырьки, добавляем остальные ингредиенты и вымешиваем мягкое тесто. Накрываем полотенцем и даем постоять 1 час в тепле.

2. Начинка творожная: все смешаем и перебейте блендером.

3. Для клубничной: клубнику засыплем сахаром и поставим вариться на медленный огонь. Через 5-7 минут перебейте блендером и заварите крахмалом.

4. Для крамбла: смешайте все вместе и перебейте блендером.

5. После тесто обминаем, делим на 6 частей и формируем шарики. Даем постоять в тепле еще 20 минут. Далее стаканом прижимаем сильно середину. В серединку выкладываем творожную начинку и клубничную. Смазываем желтком с молоком и щедро посыпаем крамблом.

Запекаем при 180С примерно 25 минут. Должны хорошо зарумяниться! Готовые ватрушки украсьте свежей клубникой.

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