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Творожные ватрушки с ягодами: как приготовить вкусное блюдо к чаю

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
381
Творожные ватрушки с ягодами: как приготовить вкусное блюдо к чаю

Ватрушки – идеальное блюдо к домашнему чаепитию. Для того, чтобы ватрушки были удачными, выбирайте жирный творог, а для начинки ягоды. 

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Вкусные ватрушки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных творожных ватрушек, с ягодной начинкой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

Для теста:

  • 300 г кисломолочного сыра (выбирайте сухой)
  • 1 яйцо + 1 белок
  • 100 г муки (у меня кукурузная)
  • 1 ч.л разрыхлителя
  • ваниль, сахарозом

Для начинки:

  • 150 г кисломолочного сыра
  • 100 г йогурта
  • 1 желток
  • ваниль, сахарозом
  • 200 г ягод

Способ приготовления: 

1. В творог добавьте яйцо, перемешайте, муку, разрыхлитель, ваниль, перемешайте. 

Основа для теста

2. Смешиваем все для начинки.

Ягодная начинка

3. Формируем из теста шарики, делаем углубление стаканом и выкладываем творожную начинку, сверху ягоды.

Сколько готовить ватрушки

4. Отправляем в духовку 180 С на 20-25 минут. 

Готовые ватрушки

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