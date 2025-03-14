Видео дня
Творожные ватрушки с ягодами: как приготовить вкусное блюдо к чаю
Ватрушки – идеальное блюдо к домашнему чаепитию. Для того, чтобы ватрушки были удачными, выбирайте жирный творог, а для начинки ягоды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных творожных ватрушек, с ягодной начинкой.
Ингредиенты:
Для теста:
- 300 г кисломолочного сыра (выбирайте сухой)
- 1 яйцо + 1 белок
- 100 г муки (у меня кукурузная)
- 1 ч.л разрыхлителя
- ваниль, сахарозом
Для начинки:
- 150 г кисломолочного сыра
- 100 г йогурта
- 1 желток
- ваниль, сахарозом
- 200 г ягод
Способ приготовления:
1. В творог добавьте яйцо, перемешайте, муку, разрыхлитель, ваниль, перемешайте.
2. Смешиваем все для начинки.
3. Формируем из теста шарики, делаем углубление стаканом и выкладываем творожную начинку, сверху ягоды.
4. Отправляем в духовку 180 С на 20-25 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: