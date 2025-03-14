Творожные ватрушки с ягодами: как приготовить вкусное блюдо к чаю

Ватрушки – идеальное блюдо к домашнему чаепитию. Для того, чтобы ватрушки были удачными, выбирайте жирный творог, а для начинки ягоды.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных творожных ватрушек, с ягодной начинкой.

Ингредиенты:

Для теста:

300 г кисломолочного сыра (выбирайте сухой)

1 яйцо + 1 белок

100 г муки (у меня кукурузная)

1 ч.л разрыхлителя

ваниль, сахарозом

Для начинки:

150 г кисломолочного сыра

100 г йогурта

1 желток

ваниль, сахарозом

200 г ягод

Способ приготовления:

1. В творог добавьте яйцо, перемешайте, муку, разрыхлитель, ваниль, перемешайте.

2. Смешиваем все для начинки.

3. Формируем из теста шарики, делаем углубление стаканом и выкладываем творожную начинку, сверху ягоды.

4. Отправляем в духовку 180 С на 20-25 минут.

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