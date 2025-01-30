У этих знаков зодиака будет лучший 2025 год: этим людям невероятно повезет

В 2025 г. произойдут определенные планетарные изменения, поэтому каждый должен быть готов работать с совершенно новой энергией.

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По мнению астрологов, особенно повезет в этом году четырем знакам зодиака – Овну, Близнецам, Раку и Рыбам, пишет Yahoo. Узнайте, как изменится ваша жизнь под влиянием звезд.

Овен

Год для Овна начался на его управляющей планете Марсе в середине ретроградного движения. Это может истощать вашу энергию. Однако в сезоне Овна в марте ваша мотивация значительно вырастет. Вы начнете ощущать гораздо больше ясности в уме и сердце, чему будет способствовать планета любви Венера, коммуникабельный Меркурий и Солнце. Появятся новое развитие в отношениях.

29 марта мощное солнечное затмение освещает ваш знак в последний раз до 2032 года. Северный узел Судьбы провел последние полтора года в Овне, побуждая к поиску большей цели с каждым затемнением. Однако в январе Северный узел оставил ваш знак позади, так что вам нужно сосредоточиться на развитии и начать действовать, а не говорить.

Весна становится еще увлекательнее, когда интуитивный Нептун войдет в ваш знак 30 марта. Эта туманная и иллюзорная планета не была в Овне с 1875 года, поэтому это начало очень увлекательного нового духовного путешествия и поиска. 24 мая планета ответственности Сатурн также войдет в ваш знак впервые за три десятилетия. Он будет побуждать вас развивать свои лидерские навыки, обретать уверенность в себе и активизироваться в бизнесе.

Год заканчивается тем, что ваш мотивирующий космический правитель Марс освещает вашу карьеру энергией и страстью. Он будет проходить через амбициозного Козерога, поэтому пора рискнуть в своей профессиональной сфере. Ментальная планета Меркурий также будет гармонировать с нежным Хироном в вашем знаке в течение последней недели года, давая вам шанс завершить 2025 катарсисными разговорами и мыслями об исцелении.

Близнецы

Вы начинаете этот год благоприятно, поскольку большая планета Юпитера находится в вашем знаке с мая 2024 года. Он приносит всевозможные случайные благословения и огромные возможности для роста. Эта счастливая полоса продлится в первой половине 2025 года, поскольку Юпитер остается в вашем знаке до 9 июня. Несколько тригонов как от Солнца, так и от вашей правящей планеты Меркурий в конце января и начале февраля доставят удовольствие.

Сезон Близнецов будет особенно веселым, поскольку ваш умный правитель Меркурий войдет в ваш знак только через несколько дней после Солнца. Это сделает этот месяц полным общения и творчества. Эти настроения достигают своего пика 29 мая, когда две планеты встречаются в казими Меркурия. Сейчас появляются новые идеи и будет легко установить новые связи.

7 июля произойдет напряженная смена, когда непредсказуемая планета Уран войдет в ваш знак впервые с 1949 года. Эксцентричный Уран – это планета, управляющая инновациями и неожиданными изменениями, поэтому у вас будет возможность расширить свой комфорт и делать что-то по-своему.

В августе и сентябре Уран будет освещать небо в серии больших воздушных тригонов с участием Марса, трансформационного Плутона и вашего космического правителя Меркурия. В течение этих месяцев вы почувствуете вдохновение и сможете воплотить в жизнь свои самые увлекательные новые идеи. Воспользуйтесь своей энергией и решительностью.

Рак

Ориентированная на действия планета Марс может быть ретроградной в вашем знаке в начале 2025 года, однако вам это не будет иметь значения. 23 февраля завершается ретроградный Марс, который даст вам всплеск мотивации для достижения своих целей. Эта страстная планета будет оставаться в вашем знаке в течение следующих нескольких месяцев, поэтому весна – прекрасное время для достижения высших стремлений и инициативы по своим желаниям.

Лето будет преисполнено очарования. Как только планета удачи Юпитер перейдет в ваш знак 9 июня, вы получите один из самых больших космических сияний за десятилетие. В течение лета и Солнце и планета любви Венера объединят усилия с Юпитером в вашем знаке. Это наполнит вашу жизнь благоприятной энергией, большими возможностями и множеством романтики. Этот транзит будет продолжаться до конца года, поэтому наслаждайтесь жизнью.

Пик лета наступает во время новолуния в вашем знаке 25 июня. Это идеальный момент для постановки целей и больших мечтаний. Луна будет полностью выровнена с казими Юпитера, достигшим пика накануне, что придаст вам силы осуществить свои мечты.

В конце октября счастливая планета Юпитер сформирует серию великолепных Больших водных тригонов с умным Меркурием, идущим навстречу серьезным Сатурном и Марсом. Это ваше благоприятное время, чтобы подумать о долгосрочных планах и воплотить их в жизнь. Сатурном для еще одного дуэта Больших тригонов в ноябре, что принесет вам шанс создать глубокие и приятные отношения.

Рыбы

Год начался с того, что Северный узел Судьбы вошел в ваш знак 11 января, что побудило вас выйти из зоны комфорта, чтобы развиваться. Этот вход также совпадает со смещением цикла затемнений на ось вашего знака зодиака, поэтому затемнение в этом году особенно важно для вашей жизни.

Планета любви Венера в этом году находится в вашем знаке на длительное время благодаря своей ретроградности, что очень магически, учитывая, что Рыбы являются знаком экзальтации Венеры. Насладитесь этим временем. Первая неделя февраля будет невероятно романтичной благодаря тройному соединению в вашем знаке между Венерой, Северным узлом Судьбы и вашим мечтательным космическим правителем Нептуном.

В апреле вы почувствуете перестройку Северного узла еще больше, поскольку интеллектуальный Меркурий и планета зрелости Сатурн соединятся с ним сейчас, а Венера сделает то же еще дважды. Вы будете мыслить нестандартно, извлечете важные уроки о жизни, углубите отношения и сможете проявить себя в мире. Примите свою эволюцию.

С приближением лета ожидаются масштабные изменения, поскольку некоторые влиятельные планеты покидают ваш знак впервые за многие годы. Ваш иллюзорный правитель Нептун выйдет из Рыб 30 марта впервые с 2011 года, поэтому вам, возможно, придется изменить свое мышление, чтобы лучше видеть жизнь. Однако, как только суровый Сатурн следует примеру 24 мая, вы сможете почувствовать, что тяжесть снята с ваших плеч. Обе планеты вернутся обратно в ваш знак на последний период позже этого года, однако лето и ранняя осень доставят вам удовольствие. За последние несколько лет вы усвоили несколько важных уроков и развили свою интуицию, поэтому с лета вы можете начать использовать свои навыки в полную силу.