У какого цветка посадить помидоры, чтобы спасти от вредителей: неожиданный лайфхак

Белокрылки, улитки и тли питаются стеблями и листьями помидоров, задерживая их рост и вызывая ослабление растения или деформированные плоды.

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Однако, садоводы нашли идеальным метод борьбы с вредителями, не требующий больших затрат. Для этого посадите бархатцы у своих помидоров, пишет OBOZ.UA.

Их резкий запах помогает отпугивать вредителей, таких как черви так даже кролики и кошки. Бархатцы производят состав с сильным запахом, который многим вредителям покажется отвратительным, и это избавит их от желания есть ваши помидоры.

Исследователи обнаружили, что растения бархатцев действительно выделяют газообразную химикату под названием лимонен, которая является основным компонентом масла кожицы цитрусовых.

Известно, что этот запах отпугивает большинство насекомых-вредителей, таких как тля и щитовка, а также соседских кошек, которые могут пытаться приблизиться к посевам помидоров.

Также известно, что бархатцы выделяют в почву соединения, которые убивают таких паразитов, как нематоды, поэтому наличие рядом защитит ваши растения помидоров и сохранит их среду здоровым.

Но запах бархатцев не предотвратит улиток или улиток, которые любят погрызть цветы с высоким содержанием влаги. А бархатцы используют как приманку, чтобы отвлечь этих вредителей от растений томатов.

Известно, что бархатцы также привлекают полезных насекомых благодаря своим ярким разноцветным лепесткам, например божьей коровке, которая съедает многих вредителей, которые, как известно, беспокоят растения помидоров.

Эти прекрасные цветы также привлекают к вашим помидорам опылителей, например бабочек и пчел, что также поможет увеличить урожайность плодов.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как вырастить хорошую рассаду помидоров.

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