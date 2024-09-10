'У Палисиада': о чем фильм, который представит Украину на 'Оскаре'

Украинский оскаровский комитет назвал ленту, которая представит наше государство на кинопремии "Оскар". За номинацию "Лучший международный полнометражный фильм" сразится криминальная драма Филиппа Сотниченко "Ля Палисиада"

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OBOZ.UA рассказывает, о чем идет речь в этой картине. И почему она точно стоит вашего просмотра.

Для Сотниченко "Ля Палисиада" стала дебютом в полнометражном кино. До того он снял несколько успешных короткометражек. Сценарий к картине он написал с помощью Алины Панасенко. В каст вошли Андрей Журба, Новруз Пашаев (Хикмет), Валерия Олейникова, Александр Пархоменко, Елена Медведева-Мамчур, Даниил Бондарев, Александр Малеев, Василий Маняк, Сана Шахмурадова-Танская, Ярема Малащук.

Действие фильма происходит в 1996 году – за несколько месяцев до введения в Украине моратория на смертную казнь. В Ужгороде убивают милиционера в звании полковника. Найти убийцу берутся друзья погибшего – судебный психиатр и милицейский детектив. Они спешат, ведь хотят успеть приговорить убийцу к высшей степени наказания. Подозреваемый, на которого они спешно указывают, почему-то не отрицает свою причастность к преступлению.

Впервые картину представили публике на Роттердамском кинофестивале в декабре 2023 года, где она получила награду ФИПРЕССИ. С тех пор "Ля Палисиада" успела заработать немало наград – стала лучшим фильмом Туринского и Вильнюсского кинофестивалей, Сотниченко получил звание лучшего режиссера на Международном кинофестивале в Сараево "Сердце Сараево", украинская национальная премия кинокритиков "Киноколо" назвала его работу лучшим полнометражным игровым фильмом года. Также лента стала фильмом года по версии украинской премии "Черный лотос" и была заявлена в 14 номинациях премии "Золота дзиґа".

В украинском прокате "Ля Палисиада" находилась с 11 января 2024 года и собрала 1,5 млн грн при бюджете в 14 млн грн. Однако, несмотря на слабое внимание со стороны публики, критики были очень благосклонны к работе Сотниченко. В частности, хвалили картину за точную передачу атмосферы девяностых, однако без присущей подобным лентам чернухи. А также без романтизации того сложного периода.

Сотниченко изображает персонажей, которым от советских времен осталась привычка закрывать дела "для галочки", не докапываясь до истины. При этом он показывает своих героев нормальными людьми со своими хорошими и плохими чертами.

"Я хотел поговорить не о 90-х, а о современности, в которой мы оказались", – так описал свой творческий замысел режиссер. В картине он ищет истоки современности в эпохе, когда Украина и украинцы прошли через излом эпох.

Несмотря на детективный жанр, фильм не страдает от жанровых клише. Сотниченко хвалили за вычурную пеструю структуру его работы и отсутствие морализаторства или погружения в ностальгию.

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