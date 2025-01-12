У спатифиллума сохнут кончики листьев: как спасти растение

Популярное комнатное растение спатифиллум ("женское счастье") неприхотливо в уходе. Тем не менее и эти красивые элегантные цветы иногда болеют. В частности, у них могут сохнуть кончики листьев.

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Что делать в такой ситуации и как спасать "женское счастье", знает OBOZ. UA.

Почему сохнут кончики листьев спатифиллума

Засохшие кончики листьев у комнатных растений (в том числе и у спатифиллума) появляются, как правило, из-за недостатка влаги в почве и в воздухе. Это особенно актуально для холодного времени года, когда включается отопление.

Еще одна причина "усыхания" листьев – избыток солнечного света или влаги в почве. В последнем случае засыхающие листья указывают на гниение корневой системы, что может закончиться гибелью цветка.

Как оживить засохший спатифиллум

Если вы заметили, что листья спатифиллума желтеют и сохнут на концах, действуйте быстро.

Для начала смените полностью грунт и делайте это аккуратно. При замене почва должна быть сухой, чтобы не повредить нежные корни "женского счастья".

Совет: Осмотрите корни – если есть сухие или гнилые отростки, удалите их и обработайте "раны" перекисью. Затем поместите в горшок новый грунт и полейте спатифиллум.

Поместите растение в место без сквозняков и прямого солнечного света. Через некоторое время спатифиллум можно прикормить, для чего лучше использовать минеральные, а не органические удобрения.

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