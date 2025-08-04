Урожай будет до осени: чем можно подкормить огурцы

Этим летом жара и засуха серьезно ударили по урожаю овощей во многих регионах Украины. Особенно пострадали огурцы: кусты начинают усыхать раньше обычного, а сами плоды вырастают мелкими и теряют товарный вид.

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Однако, как пишет издание "На пенсии", существует простое и доступное средство, которое поможет продлить сезон сбора огурцов до самой осени. Это средство можно купить в ближайшем продуктовом магазине, оно не содержит агрессивной химии, безопасно для растений и стоит совсем недорого. Речь идет об обычном кефире.

Почему начинают вянуть огурцы

Ключевых причин несколько. Конечно, свой вклад вносит недостаток воды. Но во многом на состояние растения влияет также и микробиом почвы. Со временем в земле накапливаются вредные микроорганизмы и грибки, которые атакуют корни, замедляют рост и ослабляют растение. Признаками такого поражения является пожелтение листьев, меньшее количество завязей и снижение урожайности.

Чтобы вернуть огурцам здоровый вид и стимулировать плодоношение, их можно подкормить кефиром. Он поможет восстановить микробиологический состав почвы благодаря содержащимся в нем молочнокислым бактериям. Вот какую пользу может принести огороду кефир:

его бактерии восстанавливают здоровую микрофлору почвы;

подавляют развитие патогенов;

повышают устойчивость огурцов к болезням;

предотвращают развитие грибковых инфекций, в частности мучнистой росы.

Как использовать кефир для подкормки огурцов

Приготовить раствор для подкормки огуречной грядки можно самостоятельно – это довольно просто. Возьмите 1 литр кефира любой жирности и разбавьте его 10 литрами чистой мягкой (например, отстоянной или профильтрованной) воды. Этим средством огурцы нужно поливать под корень раз в неделю в утренние или вечерние часы.

Уже после нескольких обработок должно улучшиться состояние листьев, появиться новая завязь и, соответственно, увеличиться продолжительность сезона урожая. Кроме того, подобная подкормка помогает восстановить микробиологический баланс почвы на вашем огороде.

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