Усекновение главы Иоанна Предтечи: что это за праздник, история и запреты

Каждый день календаря имеет свои особенности. Однако некоторые из них имеют особое значение и включают в себя важные светские, религиозные праздники или события.

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Одной из таких дат является 29 августа, когда православные христиане отмечают усекновение главы Иоанна Предтечи. Подробнее об этом и других праздниках читайте в материале OBOZ.UA.

Усекновение главы Иоанна Предтечи

С переходом на новый юлианский календарь в Украине этот праздник начали отмечать 29 августа. Он призывает почтить последние дни жизни и мученическую смерть святого Иоанна Крестителя, который был предтечей Христа.

После того, как Иоанн окрестил Господа, он был арестован царем Иродом за то, что святой обвинил его в связях с женой его брата, Иродиадой. Правитель не хотел убивать Крестителя, потому что верил, что он пророк и боялся реакции народа. Однако со временем дочь Иродиады исполнила танец, за который царь пообещал исполнить любое ее желание. Девочка по подсказке матери попросила голову Иоанна Крестителя на блюде.

Традиции и верования

Усекновение главы Иоанна Предтечи является днем строгого поста. Верующие воздерживаются от мяса, рыбы, молочных продуктов и даже растительного масла.

Особой традицией является запрет употреблять в этот день какие-либо блюда, имеющие круглую форму или напоминающие голову или кровь. Поэтому нельзя ни варить, ни есть борщ.

Также не рекомендуется проводить какие-либо веселые мероприятия. Запрещается заниматься любыми домашними делами, требующими резки или рубки.

Кроме того, принято собирать целебные травы и молиться по исцелению. Считалось, что это может помочь облегчить боль.

Другие праздники 29 августа 2024 года

Международный день действий против ядерных испытаний;

Всемирный день видеоигр или День геймера;

День памяти погибших защитников Украины;

Международный день каберне.

Знаменитые события 29 августа в истории

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