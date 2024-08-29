Усекновение главы Иоанна Предтечи: что это за праздник, история и запреты
Каждый день календаря имеет свои особенности. Однако некоторые из них имеют особое значение и включают в себя важные светские, религиозные праздники или события.
Одной из таких дат является 29 августа, когда православные христиане отмечают усекновение главы Иоанна Предтечи. Подробнее об этом и других праздниках читайте в материале OBOZ.UA.
Усекновение главы Иоанна Предтечи
С переходом на новый юлианский календарь в Украине этот праздник начали отмечать 29 августа. Он призывает почтить последние дни жизни и мученическую смерть святого Иоанна Крестителя, который был предтечей Христа.
После того, как Иоанн окрестил Господа, он был арестован царем Иродом за то, что святой обвинил его в связях с женой его брата, Иродиадой. Правитель не хотел убивать Крестителя, потому что верил, что он пророк и боялся реакции народа. Однако со временем дочь Иродиады исполнила танец, за который царь пообещал исполнить любое ее желание. Девочка по подсказке матери попросила голову Иоанна Крестителя на блюде.
Традиции и верования
Усекновение главы Иоанна Предтечи является днем строгого поста. Верующие воздерживаются от мяса, рыбы, молочных продуктов и даже растительного масла.
Особой традицией является запрет употреблять в этот день какие-либо блюда, имеющие круглую форму или напоминающие голову или кровь. Поэтому нельзя ни варить, ни есть борщ.
Также не рекомендуется проводить какие-либо веселые мероприятия. Запрещается заниматься любыми домашними делами, требующими резки или рубки.
Кроме того, принято собирать целебные травы и молиться по исцелению. Считалось, что это может помочь облегчить боль.
Другие праздники 29 августа 2024 года
- Международный день действий против ядерных испытаний;
- Всемирный день видеоигр или День геймера;
- День памяти погибших защитников Украины;
- Международный день каберне.
Знаменитые события 29 августа в истории
- 1698 Петр I запретил носить бороды и приказал одевать европейскую одежду.
- 1885 немецкий инженер Готлиб Даймлер получил патент на мотоцикл.
- 1949 СССР провел первое успешное испытание атомной бомбы в Семипалатинске.
- В 1964 году состоялась премьера легендарного мультфильма Уолта Диснея "Мэри Поппинс".
- 1966 культовая британская группа "Битлз" дала свой последний концерт в Сан-Франциско, что стало концом эпохи "живых" выступлений легендарного коллектива.
- В 1970 году на экраны вышел фильм Сергея Параджанова "Цвет граната".
- В 2014 году произошел трагический расстрел украинской колонны при выходе из-под Иловайска.
Известные личности, рожденные 29 августа
- Майкл Джексон (1958) – американский певец, композитор, продюсер и танцор, известный как "Король попмузыки".
- Ингрид Бергман (1915) – шведская актриса, одна из самых выдающихся звезд "золотого века" Голливуда.
- Джон Маккейн (1936) – американский политик, сенатор от штата Ариозна.
- Андрей Джеджула (1975) – украинский актер, телеведущий и шоумен.
- Джон Локк (1632) – английский философ-просветитель, автор эмпирической теории познания.
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