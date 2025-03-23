'Устаревшие' брюки вернулись в моду: вариант весеннего образа

Весна – время обновлять гардероб. Популярности в этом сезоне набирают штаны в тонкую полоску – это тот тренд, который легко адаптировать под любой стиль и ситуацию. Они добавят утонченности образу и станут ключевым элементом для создания стильных весенних сочетаний.

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Законодательницы моды, от влиятельных инфлюэнсеров до звезд, уже активно включают этот элемент в свои образы. Детали рассказало издание WhoWhatWear.

Почему брюки в тонкую полоску – главный тренд весны

В этом сезоне в центре внимания оказался один особенный фасон – брюки в тонкую полоску. Когда-то они считались устаревшими и ассоциировались преимущественно с деловым стилем, но сегодня они возвращаются как главный тренд весеннего гардероба.

Брюки в тонкую полоску имеют классический и элегантный вид, придавая изяществу любому наряду. Они прекрасно работают как база для создания разнообразных стилей: от формального офисного дресс-кода до непринужденных обычных луков. Тонкая полоска придает одежде структуры, что делает фигуру более пропорциональной и подчеркивает силуэт.

Одним из главных преимуществ этого тренда является его универсальность. Они отлично сочетаются как с классическими блейзерами, так и с базовыми футболками или трикотажными топами. Попытайтесь носить их с белой рубашкой для делового образа или с джемпером и кедами для более непринужденного повседневного стиля.

Как носить брюки в тонкую полоску

Офисный стиль: сочетайте брюки с подходящим пиджаком, рубашкой в пастельных тонах и классическими лоферами. Выходит стильный и выдержанный образ для работы.

Повседневный стиль: наденьте штаны с легкой футболкой и пиджаком оверсайз. Дополните образ белыми кроссовками или мюлями.

Элегантная классика: для вечернего выхода брюки можно скомбинировать с шелковым топом, босоножками на каблуке и минималистичными аксессуарами.

Этот тренд быстро завоевывает популярность среди модниц и предлагается в разных вариациях – от классических моделей до широких брюк в стиле палаццо. Бренды уже адаптировали этот стиль в своих коллекциях, и сейчас вы можете найти идеальную пару в H&M, Reformation, Mango или Massimo Dutti.

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