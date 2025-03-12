Увеличит урожай вдвое: чем весной подкормить яблони

Яблоки – это любимый фрукт для многих, поэтому мы с таким удовольствием выращиваем яблони в своих садах. И так тщательно заботимся о деревьях, чтобы получать от них больший урожай.

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Как правильно подкармливать яблони весной, чтобы получить от них как можно больше фруктов, рассказало издание "На пенсии". Именно от весеннего внесения удобрений во многом зависит качество и количество яблок, которые вы получите в сезон. И опытные садоводы указывают, что лучшей весенней подкормкой для яблони является карбамид (его также называют мочевиной).

Это удобрение относят к азотным. Оно хорошо стимулирует рост дерева, помогает ему нарастить зеленую массу и укрепить корневую систему. Такие свойства обуславливают, в частности, время использования удобрения. Лучше всего его вносить под яблони до начала активного вегетационного периода, но только после того, как дерево проснется после зимы.

Подкормку взрослых деревьев карбамидом проводить совсем несложно. Наденьте защитные перчатки, наберите полную горсть вещества и равномерно рассыпьте его вокруг ствола яблони. Во время полива или дождя удобрение будет постепенно растворяться и проникать в грунт, обогащая его. Поэтому не забывайте полить яблони после такой подкормки, если стоит сухая погода.

Также можно приготовить из карбамида питательный раствор для яблонь. Для этого разведите вещество в чистой воде в пропорции 200 г на 10 литров. Опрыскивайте полученной жидкостью дерево до появления почек и листьев. Так вы избежите ожогов на них. Такой раствор не только снабжает дерево необходимыми питательными веществами, но и станет хорошей профилактикой многих заболеваний.

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