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Увидите невероятные пейзажи: лучшие направления для походов в Европе

Юлия Потерянко
NewsLife
3 минуты
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Увидите невероятные пейзажи: лучшие направления для походов в Европе

Оставить цивилизованный мир и отправиться в поход с рюкзаком далеко на природу – любители называют это лучшим видом отдыха и иногда даже единственно правильным туризмом. Но новичкам советуют выбирать маршруты с самыми лучшими видами.

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Издание Woman and Home собрало европейские маршруты, способные восхитить своими живописными пейзажами. С ними вы точно полюбите пеший туризм.

Кряж Роучес, Стаффордшир, Великобритания

Увидите невероятные пейзажи: лучшие направления для походов в Европе

Недалеко от города Лик спряталась эта скалистая местность. Строгий ландшафт здесь усеян интересными скальными образованиями, а также здесь можно увидеть церковь Луда, где, как говорят, скрывался Робин Гуд. А еще Боудстоун – балансирующий камень, которому приписывают целебные свойства. Он стал настоящим местом паломничества.

Остров Брач, Ховатия

Увидите невероятные пейзажи: лучшие направления для походов в Европе

На Хорватском Браче находится самая высокая вершина Адриатики Видовая гора, что делает его прекрасным местом для пеших походов с непревзойденными видами. На высоту 780 метров вам предстоит подниматься около четырех с половиной часов, чтобы завершить поход. Зато сверху вы увидите роскошный пляж Златни Рат и даже сможете спуститься на него отдохнуть.

Остров Флореш, Португалия

Увидите невероятные пейзажи: лучшие направления для походов в Европе

Хайкинг по тропинкам Флореша вы не забудете никогда. Одной из самых удивительных особенностей острова являются семь вулканических кратеров, которые теперь заполнила вода, превратив их в великолепные лагуны. Вдобавок вы получите покрытые густой зеленью горы, водопады и голубые гортензии, растущие здесь повсюду.

Национальный парк Снайфетльсйокутль, Исландия

Увидите невероятные пейзажи: лучшие направления для походов в Европе

11% территории Исландии покрыто ледниками. Один из них, который называется Снайфетльсйокутль, расположен на вершине спящего вулкана. Поход туда и обратно займет у вас 70 часов. За это время вы подниметесь на гору высотой 1446 метров. Для такого похода понадобится действительно крепкая обувь.

Озеро Лопота, Грузия

Увидите невероятные пейзажи: лучшие направления для походов в Европе

Озеро Лопота расположено в Алазанской долине и окружено живописными виноградниками и великолепными горными видами. Здесь вы сможете не только насладиться хайкингом, но и попробовать отличные грузинские вина.

Маршрут Пять озер, Швейцария

Увидите невероятные пейзажи: лучшие направления для походов в Европе

Швейцария, известная своими живописными горными вершинами, привлекает туристов со всего мира. И один из самых живописных маршрутов – это Пять озер. Он пролегает, как понятно из названия, мимо пяти зеркальных озер и охватывает горные тропы, пролегающие через красивые альпийские ландшафты. После этого отправляйтесь в Бад-Рагац, где богатые минералами термальные воды температурой 35°C исцеляют измученные души с 1242 года.

Юрское побережье, Великобритания

Увидите невероятные пейзажи: лучшие направления для походов в Европе

Хотите увидеть 185 миллионов лет геологической эволюции Земли в одном месте? Вам на Юрское побережье. Здесь до сих пор находят важные окаменелости и совершают научные открытия о доисторической флоре и фауне. Для туристов же этот участок предлагает пляжи, заливы, пещеры, обрывы, арки – большое разнообразие видов ландшафтов. И не забудьте посетить местный музей окаменелостей.

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