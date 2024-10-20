Увидите невероятные пейзажи: лучшие направления для походов в Европе

Оставить цивилизованный мир и отправиться в поход с рюкзаком далеко на природу – любители называют это лучшим видом отдыха и иногда даже единственно правильным туризмом. Но новичкам советуют выбирать маршруты с самыми лучшими видами.

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Издание Woman and Home собрало европейские маршруты, способные восхитить своими живописными пейзажами. С ними вы точно полюбите пеший туризм.

Кряж Роучес, Стаффордшир, Великобритания

Недалеко от города Лик спряталась эта скалистая местность. Строгий ландшафт здесь усеян интересными скальными образованиями, а также здесь можно увидеть церковь Луда, где, как говорят, скрывался Робин Гуд. А еще Боудстоун – балансирующий камень, которому приписывают целебные свойства. Он стал настоящим местом паломничества.

Остров Брач, Ховатия

На Хорватском Браче находится самая высокая вершина Адриатики Видовая гора, что делает его прекрасным местом для пеших походов с непревзойденными видами. На высоту 780 метров вам предстоит подниматься около четырех с половиной часов, чтобы завершить поход. Зато сверху вы увидите роскошный пляж Златни Рат и даже сможете спуститься на него отдохнуть.

Остров Флореш, Португалия

Хайкинг по тропинкам Флореша вы не забудете никогда. Одной из самых удивительных особенностей острова являются семь вулканических кратеров, которые теперь заполнила вода, превратив их в великолепные лагуны. Вдобавок вы получите покрытые густой зеленью горы, водопады и голубые гортензии, растущие здесь повсюду.

Национальный парк Снайфетльсйокутль, Исландия

11% территории Исландии покрыто ледниками. Один из них, который называется Снайфетльсйокутль, расположен на вершине спящего вулкана. Поход туда и обратно займет у вас 70 часов. За это время вы подниметесь на гору высотой 1446 метров. Для такого похода понадобится действительно крепкая обувь.

Озеро Лопота, Грузия

Озеро Лопота расположено в Алазанской долине и окружено живописными виноградниками и великолепными горными видами. Здесь вы сможете не только насладиться хайкингом, но и попробовать отличные грузинские вина.

Маршрут Пять озер, Швейцария

Швейцария, известная своими живописными горными вершинами, привлекает туристов со всего мира. И один из самых живописных маршрутов – это Пять озер. Он пролегает, как понятно из названия, мимо пяти зеркальных озер и охватывает горные тропы, пролегающие через красивые альпийские ландшафты. После этого отправляйтесь в Бад-Рагац, где богатые минералами термальные воды температурой 35°C исцеляют измученные души с 1242 года.

Юрское побережье, Великобритания

Хотите увидеть 185 миллионов лет геологической эволюции Земли в одном месте? Вам на Юрское побережье. Здесь до сих пор находят важные окаменелости и совершают научные открытия о доисторической флоре и фауне. Для туристов же этот участок предлагает пляжи, заливы, пещеры, обрывы, арки – большое разнообразие видов ландшафтов. И не забудьте посетить местный музей окаменелостей.

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