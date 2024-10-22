Увидите разницу! Как включить в iPhone серый фильтр для людей с чувствительными глазами
В смартфонах iPhone присутствует функция, которая может значительно улучшить комфорт для пользователей с чувствительными глазами – это режим оттенков серого. Уменьшение яркости и контрастности дисплея позволяет избежать усталости во время ночного использования телефона.
Также этот режим может быть полезен тем, кто стремится сократить время перед экраном или борется с зависимостью от приложений, пишет Tom's Guide. Отмечается, что переход на оттенки серого делает экран менее насыщенным, что помогает снизить усталость глаз.
Яркие значки и оповещения становятся менее привлекательными, что может помочь пользователям лучше контролировать время, проведенное в приложениях. Для людей с нарушениями зрения, в частности, дальтоников, этот фильтр упрощает различение текста и изображений.
Как включить режим оттенков серого на iPhone
Инструкция
- Зайдите в "Настройки"
- Найдите меню "Специальные возможности"
- Выберите "Настройка дисплея и текста". Здесь можно изменять настройки, влияющие на визуальные элементы.
- Откройте "Цветовые фильтры" и нажмите "Настройка фильтра".
- После открытия меню "Цветовые фильтры" включите переключатель на экране.
- Выберите режим "Оттенки серого". Это сразу изменит вид дисплея на черно-белый.
- При необходимости можно настроить интенсивность фильтра с помощью ползунка.
Визуальная инструкция
Откройте "Настройки"
Выберите "Доступность"
Откройте размер дисплея и текста
Доступ к цветным фильтрам
Включите цветные фильтры
Выберите режим оттенков серого
Настройте интенсивность (необязательно)
Как фильтр влияет на использование гаджета
Пользователи, проверившие эту функцию, отмечают уменьшение нагрузки на глаза во время просмотра в темноте. Хотя режим оттенков серого удобно использовать ежедневно, его можно отключить для работы с фотографиями или когда нужны цвета.
Этот простой трюк также способствует уменьшению излишней зависимости от смартфона. Без ярких цветов приложения и сообщения кажутся менее привлекательными, что помогает лучше контролировать время использования устройства.
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