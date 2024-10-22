Увидите разницу! Как включить в iPhone серый фильтр для людей с чувствительными глазами

В смартфонах iPhone присутствует функция, которая может значительно улучшить комфорт для пользователей с чувствительными глазами – это режим оттенков серого. Уменьшение яркости и контрастности дисплея позволяет избежать усталости во время ночного использования телефона.

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Также этот режим может быть полезен тем, кто стремится сократить время перед экраном или борется с зависимостью от приложений, пишет Tom's Guide. Отмечается, что переход на оттенки серого делает экран менее насыщенным, что помогает снизить усталость глаз.

Яркие значки и оповещения становятся менее привлекательными, что может помочь пользователям лучше контролировать время, проведенное в приложениях. Для людей с нарушениями зрения, в частности, дальтоников, этот фильтр упрощает различение текста и изображений.

Как включить режим оттенков серого на iPhone

Инструкция

Зайдите в "Настройки" Найдите меню "Специальные возможности" Выберите "Настройка дисплея и текста". Здесь можно изменять настройки, влияющие на визуальные элементы. Откройте "Цветовые фильтры" и нажмите "Настройка фильтра". После открытия меню "Цветовые фильтры" включите переключатель на экране. Выберите режим "Оттенки серого". Это сразу изменит вид дисплея на черно-белый. При необходимости можно настроить интенсивность фильтра с помощью ползунка.

Визуальная инструкция

Откройте "Настройки"

Выберите "Доступность"

Откройте размер дисплея и текста

Доступ к цветным фильтрам

Включите цветные фильтры

Выберите режим оттенков серого

Настройте интенсивность (необязательно)

Как фильтр влияет на использование гаджета

Пользователи, проверившие эту функцию, отмечают уменьшение нагрузки на глаза во время просмотра в темноте. Хотя режим оттенков серого удобно использовать ежедневно, его можно отключить для работы с фотографиями или когда нужны цвета.

Этот простой трюк также способствует уменьшению излишней зависимости от смартфона. Без ярких цветов приложения и сообщения кажутся менее привлекательными, что помогает лучше контролировать время использования устройства.

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