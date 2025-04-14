Уже не Instagram: названо самое популярное приложение в мире

Март 2025 стал знаковым для ChatGPT – не только как технологии, а как бренда, формирующего восприятие искусственного интеллекта среди массовой аудитории. Его рекордные загрузки свидетельствуют о глубокой трансформации цифровых привычек пользователей.

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В марте 2025 года на глобальном рынке мобильных приложений произошло неожиданное, но показательное смещение: ChatGPT обошел Instagram и TikTok, став самым загружаемым приложением в мире (среди неигровых). Это впервые в истории, когда ШИ-приложение возглавил ежемесячные чарты загрузок, сообщает TechCrunch.

Рост популярности ChatGPT связан не только с новыми функциями, но и тем, что он постепенно превращается в символ самой идеи искусственного интеллекта. Если раньше говорили "загугли", то теперь все чаще – "спроси ChatGPT".

Согласно данным аналитической компании Appfigures, количество новых загрузок ChatGPT выросло на 28% по сравнению с февралем и достигло 46 миллионов инсталляций только за март. Это позволило ChatGPT опередить опустившийся на второе место Instagram, тогда как TikTok завершил тройку лидеров.

Appfigures также сообщает, что в годовом исчислении количество загрузок ChatGPT выросло на 148%.

Одним из ключевых факторов успеха стали заметные обновления функционала, которые OpenAI представила в марте. В частности, произошло первое за более чем год масштабное обновление возможностей генерации изображений, что вызвало вирусный эффект в сети.

Кроме того, OpenAI ослабила ограничения по модерации контента для изображений, а также обновила голосовую функцию, что повысило удобство пользования и привлекло новую аудиторию.

Впрочем, аналитики Appfigures отмечают, что новые функции, хоть и важные, не стали единственной причиной роста. Огромную роль сыграла узнаваемость бренда ChatGPT, которая все больше ассоциируется с искусственным интеллектом в целом.

"Начинает казаться, что ChatGPT становится брендом, так же, как это когда-то произошло с Google. Люди не просто ищут "ШИ" – они ищут именно ChatGPT", – объяснил основатель и CEO Appfigures Ариэль Михаэли.

Широкое признание ChatGPT усложняет запуск и масштабирование конкурентных решений. Например, Claude от Anthropic показывает более низкие показатели загрузок, частично из-за более слабой узнаваемости.

До марта Instagram стабильно занимал второе место в магазинах App Store и Google Play как в январе, так и в феврале. TikTok до этого возглавлял рейтинг, однако его популярность в первом квартале 2025 года частично обусловлена опасениями по поводу возможного запрета в США. Многие пользователи загружали TikTok "про запас", опасаясь его исчезновения из магазинов приложений.

В десятку лидеров по количеству загрузок в марте также вошли:

Facebook;

WhatsApp;

CapCut;

Telegram;

Snapchat;

Threads (от Meta);

Тему.

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