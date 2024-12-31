Уже снят: когда может выйти третий сезон 'Игры в кальмара'

Популярный сериал "Игра в кальмара" готовится к возвращению с третьим, финальным сезоном. Южнокорейская драма, покорившая мир, продолжит рассказывать историю смертельных состязаний, держащих в напряжении миллионы зрителей.

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Согласно заявлению создателя шоу Хвана Дон Хека, третий сезон станет завершающим в сериале, обещая еще больше поворотов и неожиданностей, сообщает Netflix. Анонс третьего сезона сериала обещает: кульминация будет эпической.

Во втором сезоне зрители встретились с главным героем Сон Ги Хуном (Игрок 456), который, одержав победу в первом сезоне, возвращается к играм, чтобы уничтожить их изнутри. Третий сезон продолжит развитие конфликта между ним и загадочным Фронтменом.

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Премьера третьего сезона запланирована на 2025 год, хотя точная дата пока неизвестна. Автор сериала намекнул, что анонс может состояться вскоре после запуска второго сезона. По предварительным оценкам, релиз может состояться летом или осенью 2025 года.

Этот график совпадает с подготовкой сериала для участия в премии "Эмми". Второй сезон планируют номинировать на награду в 2025 году, а третий – в 2026-м. Таким образом, релиз 1 июня 2025 является одним из возможных вариантов.

Третий сезон продолжит рассказ о последствиях восстания, которое зрители увидели в финале второго сезона. Хотя попытка бунта завершилась неудачей, интриги и опасность только увеличиваются. Среди наиболее эмоциональных моментов второго сезона стала смерть друга шокирующей поклонников Ги Хуна — Пак Чон Бэ.

Фронтмен, интегрировавшийся среди игроков, также возвращается к своей ключевой роли. Главный герой еще не осознает полной правды об измене, и это напряжение станет основой нового сезона. Зрители увидят, как игры расширяют масштабы, представляя новые смертоносные испытания.

Третий сезон сохранит несколько ключевых героев, выживших после событий второго сезона. Среди них:

Сон Ги Хун (Игрок 456),

Йон Сик (Игрок 007),

Джун Хо (детектив),

Ин Хо (Фронтмен).

В третий сезон также вернутся несколько других игроков, уже ставших любимцами поклонников.

Зрителей ожидает финальная битва между миром Ги Хуна и Фронтмена, а также раскрытие подлинной сущности игр. Смертоносные испытания станут еще сложнее, а ставки выше.

"Игра в кальмара" вошла в историю как один из самых успешных сериалов Netflix, и третий сезон обещает быть достойным завершением этой культовой истории. Сможет ли Ги Хун разрушить систему, которая разрушает жизнь людей или ему придется пожертвовать всем ради победы? Ответы мы узнаем уже в следующем году.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "Игра в кальмара" 2 сезон поставила рекорд для Netflix.

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