В Apple Watch Ultra 3 появятся новые полезные функции: какие изменения обещают

Ожидаемое в этом году обновление Apple Watch Ultra 3 принесет несколько интересных нововведений для пользователей. Одно из самых больших изменений касается функций, отсутствующих в предыдущих моделях, а также новых возможностей для искателей приключений.

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Хотя снаружи часы останутся похожими на предыдущие модели, изменения внутри могут значительно улучшить ваш опыт использования. Ожидается, что новые функции сделают его более полезным как для спортсменов, так и любителей активного отдыха, сообщает 9to5mac.com.

Одной из главных новинок станет возможность измерения кровяного давления. Эта функция будет похожа на детектор апноэ сна, который уже давно является частью Apple Watch. Однако вместо точных показателей артериального давления часы будут только предупреждать пользователей о возможном повышении давления. Это станет полезным для тех, кто хочет контролировать свое здоровье без необходимости постоянно измерять давление вручную. Хотя функция была в разработке несколько лет, в этом году она, наконец, станет доступна пользователям Apple Watch Ultra 3.

Еще одним значимым изменением будет введение технологии спутникового обмена сообщениями. Теперь пользователи могут отправлять текстовые сообщения без сотовой связи или Wi-Fi, используя спутниковую сеть Globalstar Inc. Впервые такая функция будет доступна на Apple Watch, что значительно увеличит автономность часов и позволит покидать iPhone дома во время путешествий.

Однако наиболее ожидаемым изменением для многих станет подключение к 5G. С Apple Watch Ultra 3 появится поддержка 5G Redcap – менее энергоемкой версии 5G, которая позволит сохранить батарею и обеспечить стабильную связь. Хотя эта версия не будет придавать такую же скорость, как обычный 5G на смартфонах, она станет значимым шагом в развитии беспроводного подключения на умных часах.

Одним из важных аспектов обновления станет и улучшенное время работы от батареи. Apple планирует увеличить автономность часов до 72 часов, что станет большим преимуществом для тех, кто часто путешествует или занимается активными видами спорта. Ожидается, что это обновление позволит сделать Apple Watch Ultra 3 идеальным компаньоном для длительных путешествий или походов в дикой природе.

Несмотря на то, что новый Apple Watch Ultra 3 не появится к осени, уже сейчас пользователи могут ожидать еще большее нововведение. Возможно, Apple внесет еще несколько корректив в производительность батареи или добавит новые спортивные функции. Известно, что компания фокусируется на усовершенствовании часов именно для активных пользователей, что делает Ultra 3 привлекательным вариантом для любителей приключений.

Напомним, OBOZ.UA писал, что в сентябре 2024 года компания Apple представила новые Watch 10 и AirPods.

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