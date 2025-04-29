В ближайшие дни трем знакам зодиака повезет в карьере и личной жизни

В конце апреля – начале мая астрологические расположения планет будут благоприятствовать определенным знакам зодиака больше, чем другим. Это идеальное время для действий, принятия решений и доверия к своей интуиции.

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Больше всего повезет в этот период Овну, Близнецам и Раку, пишет Kobieta. Больше о том, в чем вам будут помогут звезды, читайте в гороскопе.

Овен

Овнов ожидает успешное и счастливое время, ведь Марс придаст им энергию и решительность. В этот период следует начинать новые проекты, особенно профессиональные. На работе возможно повышение или неожиданное предложение о сотрудничестве.

В личной жизни Овны тоже будут наслаждаться. Вами станут больше интересоваться. Ваше естественное обаяние и уверенность привлекут новых людей. Одиноким стоит решиться на свидание. Тем, кто в отношениях – реализовывать общие планы.

Близнецы

На Близнецов будет влиять Меркурий – это идеальное время для всех коммуникаций, как личных, так и профессиональных. В профессиональной жизни возможны привлекательные предложения или контакт с человеком, который поспособствует вашему дальнейшему развитию.

Вы ощутите творческую энергию. Особенно это касается тех Близнецов, которые работают в медиа, искусстве или образовании. Также вы будете более эмоционально открыты, что позволит сблизиться с важными людьми. Если вам нужно принять важное решение, теперь это будет сделать легче.

Рак

У Раков будет усилена интуиция. Вы сможете точно испытывать эмоции других, что поможет вам принимать решения в личной и профессиональной сфере. Это прекрасное время для позитивных изменений в отношениях – большего понимания, примирения или даже нового начала.

Раки достигнут гармонии и спокойствия, смогут обновиться и укрепиться эмоционально. Также это время благоприятно для духовного развития. Следует позаботиться о внутреннем равновесии.