В Британии создадут сад, дружественный к собакам: там даже появятся 'запрещенные' растения

Известный садовник и ведущий программы BBC Gardeners' World в сотрудничестве с британским Королевским садоводческим обществом (RHS) работает над проектом создания в Челси сада, который будет дружественным к собакам.

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Он разработан с учетом потребностей этих животных: есть газон, вода для их игр и деревья, создающие тень. Монти Дон оправдал даже включение в состав сада растений, токсичных для собак, таких как лук и наперстянка, объясняя, что эти цветы растут в его собственном саду и прекрасно сосуществуют с его любимцами, пишет Express.

"Независимо от того, какой сад и насколько он хороший или плохой, это почти невероятный объем работы из-за деталей, на которые нужно обратить внимание", – сказал он.

В центре этого изысканного проекта расположен газон, обрамленный растениями, создающими извилистые тропинки для собак, а также просторная "собачья будка" с диванами, где четвероногие компаньоны могут наслаждаться отдыхом.

Кроме того, есть участки высокой луговой травы, идеальные для отдыха собак. Также Монти обустроил водную зону, где собаки могут плескаться.

Дизайн сада пронизан чувством веселья, демонстрируя кизил и шарообразные аллиумы, напоминающие шарики, которые обожают собаки, а также терракотовые горшки с отпечатками лап собственной собаки Дона, Неда.

Несмотря на тщательное создание сада, который выглядит так, будто его посещают как собаки, так и люди, дизайнеры воздержались от добавления непривлекательных препятствий, таких как дырки или "кольца для мочи".

"В саду есть растения, которые технически ядовиты для собак. Однако нет растений, которых бы не было в моем собственном саду, а у меня всегда были собаки", – сказал он.

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