В чем, кроме молока, можно сварить картофель: получится значительно вкуснее
Картофельное пюре – блюдо, которое появляется на столе едва ли не в каждой украинской семье. Обычно овощ готовят на воде, но есть один простой способ сделать пюре более нежным, ароматным и вкусным. Все, что нужно, изменить жидкость для варки.
Редакция FoodOboz расскажет, как правильно варить картофель, чтобы пюре получалось идеальным. Даже незначительное изменение технологии может полностью преобразить знакомое блюдо
Для чего менять жидкость, в которой вы варите картофель
Когда картофель варят в обычной воде, он теряет часть вкуса и пользы. Все дело в крахмале – именно он делает пюре нежным и шелковистым. Во время варки крахмал вымывается в воду, а затем вместе с ней просто выливается в раковину. В результате пюре получается менее насыщенным или даже немного сухим.
Что можно использовать вместо воды
Молоко или смесь со сливками. Если варить картофель в молоке или в смеси молока и сливок, пюре получится более мягким и нежным. Кроме того, жидкость сохранит весь крахмал, а значит и вкус. После варки картофель просто разминают в той же кастрюле, где он варился.
Овощной бульон. Еще один вариант – варить картофель в бульоне. Он придаст легкий овощной вкус, а само блюдо станет более интересным. Важно не солить слишком щедро, так как бульон уже может быть соленым.
Несколько простых советов
1. Картофель всегда выкладывайте в холодную жидкость, чтобы овощ равномерно проварился.
2. Не сливайте жидкость после варки – в ней много пользы и вкуса.
3. После того, как картофель стал мягким, разомните его прямо в той самой жидкости, чтобы текстура пюре получилась нежной.
4. Если любите немного сливочности – добавьте кусочек масла.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: