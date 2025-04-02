В чем замариновать курицу, чтобы получилась сочной: необычный продукт

Когда вы готовите курицу – то ли для салата, то ли для карри, то ли блюда из пасты – последнее, что вам хочется, – это чтобы она получилась сухой.

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Однако, по словам одного профессионала кулинарии, есть очень простой способ этого избежать. Фудблогерка Карла Уолш из Eating Well рассказывает свой секрет приготовления этого блюда. Она использует один простой ингредиент, который есть в каждом магазине, пишет Express.

Как оказалось, секрет заключается в йогурте по-гречески. Маринование вашей курицы в этом доступном продукте может творить абсолютные чудеса относительно ее вкуса и текстуры.

Это потому, что йогурт содержит молочную кислоту, но не так много, как другие обычные маринады, такие как лимонный сок или уксус.

Таким образом, мясо размягчается медленнее, а это означает, что оно с меньшей вероятностью получится сухим или резиновым, когда дело доходит до его приготовления.

Кроме того, йогурт помогает увлажнить курицу и мягко ослабляет коллаген и белки. А если добавить в йогуртовый маринад травы и специи, они лучше сработают вместе.

Рекомендуется мариновать курицу в йогурте не менее одного часа.

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