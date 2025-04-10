В чем замариновать стейк, чтобы получился очень нежным: натуральный продукт

Стейк считается мясом премиум-класса и часто является одним из самых дорогих продуктов в ресторанном меню. Приготовить его дома может быть очень тяжело.

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Его очень легко пережарить и в результате получить жесткий и невкусный кусок мяса. Но кулинарные эксперты говорят, что маринование стейка в черном чае перед приготовлением может помочь сделать мясо мягким и придать ему удивительный копченый вкус, пишет Express.

Черный чай действует как естественный смягчитель мяса, поскольку он богат танинами, которые являются природными соединениями, которые расщепляют белки в мясе, благодаря чему текстура становится более нежной.

Чай не только расщепит белки в вашем стейке, но и придаст мясу немного горьковатый дымчатый вкус. Некоторые пищевые эксперты рекомендуют добавлять немного сахара в чай, когда вы его маринуете, чтобы придать ему немного более сладкого, карамелизированного вкуса, но это вопрос вкуса.

Чтобы замариновать стейк, просто заварите одну две чашки черного чая и дайте ему настояться примерно 20 минут. Когда он остынет, окуните стейк в чай на 24 часа, чтобы его вкус впитался, и помните: чем дольше вы оставите его, тем нежнее будет ваше блюдо.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как выбрать самый полезный стейк.

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