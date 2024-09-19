В ЕС изменятся правила для туристов: как будет в 2025 году

Введение безвизового режима с Евросоюзом в 2017 году сделал путешествия в Европу для украинцев максимально простыми – просто покупаешь билет на самолет или поезд и едешь отдыхать. Однако вскоре правила въезда снова станут более сложными.

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Как пишет Euronews, с 2025 года все путешественники, которые захотят посетить Европу, должны будут заполнить онлайн-заявку, предоставить определенные личные данные, ответить на вопросы службы безопасности и оплатить сбор. Так будет работать Европейская система информации и авторизации поездок (ETIAS).

Ввести ETIAS европейские власти заставили определенные опасения относительно безопасности на границах ЕС. Поэтому они решили ввести новую бюрократическую процедуру, чтобы сделать более высоким порог попадания для иностранцев внутрь Евросоюза. Новые правила будут действовать для стран Шенгенской зоны. В нее входят большинство стран ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Чтобы оформить разрешение на въезд, гражданам стран вне границ ЕС нужно будет подать заявку онлайн и оплатить 7 евро. Полученное разрешение будет привязано к паспорту человека, который о нем попросил. Срок действия будет составлять три года или до окончания срока действия паспорта, если он истекает раньше.

На первом этапе будет действовать льготный период, который позволит путешественникам привыкнуть к новым требованиям Евросоюза. Продлится он не менее шести месяцев. Однако во избежание недоразумений в поездках путешественников уже сейчас просят взять за привычку подавать заявку на разрешение заранее.

Кроме льготного периода будут введены также отдельные исключения для путешественников. Так от уплаты сбора будут освобождены дети до 18 лет и взрослые старше 70 лет. Однако им все равно придется подавать заявление на оформление разрешения на въезд в ЕС.

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