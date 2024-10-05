В Европе появится тематический парк с огромным замком и аттракционами: где и когда откроют

Как ни крути, а пункт "посетить парк отдыха" есть в списке дел на отпуск многих путешественников. И уже в следующем году в Нидерландах для любителей такого досуга откроется новый тематический парк, который предложит огромное количество развлечений на гигантской площади.

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Как пишет The Sun, локация Bommelwereld в городе Грюнло откроется в 2025 году. Ее площадь составит 9000 кв. м и на этой территории разместится настоящий замок, получивший название Боммельштайн.

Строительство локации было анонсировано в 2022 году. Парк стал совместным проектом парка отдыха Marveld Recreation и дизайнеров Jora Vision. В основу аттракционов легли работы нидерландского мультипликатора Мартена Тундера. Всего их здесь будет 20.

Одним из главных станет семейный аттракцион Bulder Baan – американские горки длиной 257 метров, способные развивать скорость до 45 км/ч. Также здесь разместитесь мини-горка Razende Rommel, высота которой будет достигать 4 метров, аттракцион Daverend Draken Spektakel, а также качели-карусели. и тематическая портовая зона.

Креативный директор Jora Vision Йорас ван Русмален обещает посетителям парка особый опыт отдыха. Локацию строили с нуля и авторам парка будет очень интересно показать, как они прошли путь от первых чертежей к открытию и продемонстрировать необычный набор аттракционов.

В Нидерландах насчитывается больше всего тематических парков, парков развлечений и фестивалей в пересчете на количество населения. Поэтому новые объекты здесь открывают не столь часто, а удивить гостей может быть достаточно сложно. Впрочем, создатели Bommelwereld обещают, что их детище понравится даже требовательным посетителям.

Официальная дата открытия и стоимость билетов в новый парк пока не называются. Чтобы добраться до Грюнло, нужно будет преодолеть двухчасовую дорогу от Амстердама или Эйндховена.

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