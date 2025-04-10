В Instagram тестируют заблокированные Reels: как это работает

Похоже, что в скором времени в соцсети Instagram появится новый тип контента. Короткие видеоролики Reels можно будет скрывать под спойлером, для снятия которого нужно будет ввести ключевое слово или код.

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Как пишет издание TechCrunch, недавно страница Instagram Design поделилась заблокированным роликом, содержавшим подсказку, как получить доступ к скрытому контенту. Пользователи, вводившие предложенный код (в этом случае это было слово threads), могли просмотреть небольшую анимацию с надписью "Вскоре". Вероятно, этот заблокированный Reels намекал, что соцсеть вскоре запустит свою страницу на сервисе Threads.

Так или иначе, а эта акция показала юзерам новую функцию Instagram. Вероятно, заблокированные Reels можно использовать для большего вовлечения аудитории и повышения ее лояльности. Автор контента может предложить своим подписчикам скрытое видео и подсказку о том, как снять спойлер. Это может быть что-то вроде определенной даты, имени домашнего питомца, названия любимого фильма и т.д. Люди, которые смогут дать правильный ответ, получат эксклюзивный контент в награду.

Новая функция может использоваться авторами и брендами для запуска акций или маркетинговых кампаний в забавной форме. К примеру, они могут использовать заблокированные ролики для показа продуктов или создания ажиотажа вокруг запусков. Впрочем, скептики отмечают, что Instagram и так предлагает достаточно видов контента, поэтому пользователи могут не захотеть взаимодействовать еще и с заблокированными Reels.

Также стоит отметить, что новая функция, которую сейчас тестируют, чем-то похожа на функцию Reveal в Instagram, позволяющую публиковать скрытую сторис. Чтобы ее открыть, необходимо отправить автору контента личное сообщение. Эта функция была запущена в прошлом году как способ создания более близких связей в приложении и повышении вовлеченности.

Когда именно платформа планирует запустить заблокированные Reels, неизвестно. Также пока неясно, станет ли Instagram делать эту функцию доступной для всех пользователей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о программе бонусов для создателей контента, которую планирует запустить Instagram.

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