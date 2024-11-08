В каких фильмах и сериалах появлялся Трамп: самые яркие моменты кинокарьеры будущего президента США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп часто появлялся на больших экранах. Согласно информации в сети, Трамп играл в 11 фильмах и 10 сериалах, а основная часть его появления в роли камео пришлась на 1990-е годы. Самой известной является сцена из рождественского фильма "Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке" – в отеле "Плаза" герой Маколея Калкина спрашивает у Трампа дорогу к рецепции.

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Последний раз Трамп появлялся в кино 2010 года в фильме "Уолл-стрит: Деньги не спят". OBOZ.UA рассказывает, в каких фильмах и сериалах можно увидеть будущего президента.

Любовь с сообщением

Сандра Буллок и Хью Грант сыграли главные роли в комедийной мелодраме, классически объединяющей две противоположности. Главный герой работает в сфере недвижимости. Эта сюжетная линия не обошлась без яркого появления Дональда Трампа. Режиссер Марк Лоуренс использует его яркий образ как эффектную деталь. В ролях камео на экране также появляются и бейсболист Майк Пьяцца и певица Нора Джонс.

Примерный самец

Сюжет комедии режиссера Бена Стиллера рассказывает о модельном бизнесе. Главный герой Дерек Зуландер – самый известный мужчина-модель в мире. Но вдруг ему пришлось спуститься с пьедестала славы, ведь он внезапно потерял свое первое место на большой церемонии вручения премии. Дерек начинает переосмысливать свою жизнь и думать о быстротечности красоты. В фильме появляется множество звезд из модного мира и шоу-бизнеса: Гвен Стефани, Ленни Кравиц, Том Форд и Дэвид Боуи. А бизнесмен Дональд Трамп исполняет свое камео вместе с супругой Меланией.

Секс и город

Топовый сериал конца 1990-х и начала 2000-х тоже не обошелся без Трампа. История о четырех подругах "немного за 30" известна почти всем. Главные роли сыграли Сара Джессика Паркер, Ким Кетролл, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Женщины откровенно обсуждали темы, о которых раньше в основном молчали. Трамп появляется в качестве камео.

Принц из Беверли-Хиллз

В культовом американском ситкоме 1990-х Уилл Смит играет парня из Западной Филадельфии, живущего хип-хопом и баскетболом. Но из-за неприятностей с местными хулиганами родственники решают отправить его переждать в более безопасное место – к тете, престижный район Беверли-Гиллз.

Няня

Трамп также появлялся в ситкоме "Няня", где главную героиню воплотила Фрэн Дрешер. Позже в интервью актриса рассказала, что представители Трампа требовали сменить реплику "Вы, миллионеры, знаете друг друга" – бизнесмен хотел быть известен как миллиардер.

Маленькие негодяи

Это семейная комедия режиссера Пенелопы Сфирис о членах школьного клуба ненавистников девочек. Главный герой не слишком придерживается принципов клуба, ведь влюбляется в Дарлу, первую красавицу школы. Довольно молодой Трамп играет роль отца мальчика в короткой сцене с телефонным разговором.

Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке

Кевин МакКалистер (Маколей Калкин) оказывается один в огромном мегаполисе. Он стремится использоват отдых на полную и хочет насладиться Рождеством в большом городе без своей надоедливой семьи. Кевин останавливается в отеле "Плаза", владельцем которого на тот момент был Дональд Трамп. Они встречаются в коридоре, где Кевин спрашивает Трампа о рецепции.

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