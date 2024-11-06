В какой позе вы спите? Быстрый тест покажет скрытые черты характера

Эксперты провели многочисленные исследования, чтобы выявить связь между положениями, которые мы предпочитаем во время сна, и чертами характера. Подсознание играет немаловажную роль в управлении повседневной деятельностью – начиная от способа сжатия ладони в кулак и заканчивая любимыми позами во время сна.

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Сэмюэль Данкелл, ведущий специалист в исследовании сна, в своей книге подчеркивал взаимосвязи комфортной позы сна и особенностей личности. Спите ли вы в позе эмбриона или же прямо на боку? Вы обнимаете подушку во время сна или вытягиваете руки? Проверьте свою личность на основе любопытного теста.

Поза эмбриона

Поза эмбриона свидетельствует о том, что вы очень чувствительны и застенчивы. Вы можете быть настоящим бойцом на работе и в жизни, но на самом деле вы стремитесь к теплу, уюту и комфорту. Вы интроверт и хотите, чтобы вас все защищали, лелеяли и понимали. Творчество – музыка, литература или рисование обеспечивает выражение ваших скрытых желаний. Сон в позе эмбриона также служит отдыхом от проблем, с которыми вы сталкиваетесь наяву.

Вы чувствуете себя максимально комфортно и безопасно в окружении своей семьи или тех, кто со временем доказал, что заслуживает доверия. Толпа вызывает у вас тревожность. Вам обычно трудно выступать публично перед большой аудиторией. Исследователь сна Сэмюэл Данкелл в 1970-х годах заметил, что поза эмбриона распространена среди людей, испытывающих тревогу или эмоциональные качели. Он отметил, что те, кто спят в этой позе, как правило, закрыты для новых впечатлений и могут бояться, что их покинут или исключат из социума.

Сон на боку

Вы легкая и коммуникабельная личность. Вы с тех людей, которые могут начать разговор с кем угодно и где угодно. Однако вы сохраняете себя настоящей для ближайшего круга близких друзей. Внешне вы кажетесь легкомысленными и доверчивыми, но люди не понимают, что вы внимательно рассматриваете все факторы, прежде чем принять решение.

Если вы спите на боку, обняв подушку или зажав одеяло между ног, это указывает на вашу заботливую натуру. Вы чувствуете себя наиболее непринужденно и аутентично в окружении семьи и друзей. Семья для вас на первом месте. Работа не является вашим главным приоритетом, вместо этого вы предпочитаете инвестировать время в своих близких. Вы глубоко преданы и получаете удовольствие от заботы об окружающих.

Если вы спите на боку с вытянутыми руками, это означает, что вы стремитесь к настоящим связям и отношениям, хотя вы осторожны и медленно открываетесь новым знакомым. Любовь – это то, к чему вы стремитесь больше всего, но вы боитесь кому-то довериться из-за страха. Несмотря на то что вы рациональны, вам трудно принять изменения.

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