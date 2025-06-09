В какой воде нужно стирать белую одежду, чтобы вывести пятна: действенный совет

Белая одежда всегда очень быстро загрязняется. Большинство из нас спешит быстрее бросить ее в горячую воду и постирать.

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Однако эксперт по стирке Кэти Робертс предупредила, что высокие температуры могут затвердеть пятно, сделав его непригодным для удаления. Независимо от того, пытаетесь ли вы удалить пятна с белой хлопковой футболки, или следы пота со спортивной одежды, ваша стратегия стирки имеет значение; и настоящий секрет заключается не в модных пятновыводителях или бесконечном замачивании, а в выборе правильных настроек стиральной машины для начала, пишет Express.

Эксперт по стирке рекомендует стирать белую одежду с пятнами в холодной воде, особенно если пятно от молока, пота или яиц.

Кэти объяснила: "Выбор между горячей и холодной водой для выведения пятен в значительной степени зависит от того, чем вы испачкали свою одежду".

Если это пятно на основе белка, например молоко, пот или яйцо, то следует промокнуть его холодной водой, поскольку горячая вода может значительно усложнить удаление пятна.

Так же следует использовать холодную воду для борьбы с пятнами от грязи или травы. И наоборот, если ваше пятно, возможно, состоит из жира, масла или пищевых пятен, то теплая вода поможет растворить масла и ослабить любые стойкие остатки.

Хотя холодная стирка может творить чудеса в удалении пятен до того, как они затвердеют, мощные моющие средства также помогают.

Если вы предпочитаете натуральную альтернативу, полезно добавить стиральный порошок, коммерческие пятновыводители или пищевую соду.

Дополнительные натуральные ингредиенты для удаления пятен могут включать лимоны, белый уксус и соль.

Солнце также обладает естественными отбеливающими свойствами, поэтому после завершения прохладной стирки, если вы сможете повесить их сушиться в солнечный день, это также может помочь удалить любые пятна.

Как и с любым типом пятна, чем быстрее вы примете меры, тем больше шансов, что пятно будет удалено. Для удаления сильных пятен могут понадобиться средства на основе отбеливателя.

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