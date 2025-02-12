В какую воду правильно забрасывать пельмени, чтобы они не слипались: вы точно часто делаете неправильно

Пельмени – простое и вкусное блюдо, но даже ее приготовление может вызвать трудности. Часто они слипаются, развариваются или получаются неравномерно приготовленными. Это происходит из-за неправильного способа варки, который допускает большинство хозяек. Главный секрет заключается в выборе правильной температуры воды перед погружением пельменей.

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Редакция FoodOboz расскажет, как варить пельмени правильно, чтобы они сохранили форму, не слипались и равномерно проваривались. У вас точно получится достичь идеального результата.

Можно ли бросать пельмени в кипящую воду

Многие привыкли опускать пельмени непосредственно в кипящую воду, но этот способ имеет несколько недостатков:

Они могут прилипнуть ко дну кастрюли.

Большой перепад температур вызывает разрыв теста.

Пельмени могут слипнуться между собой, что усложнит равномерное приготовление.

Чтобы избежать этих проблем, кулинары рекомендуют класть пельмени в едва кипящую воду, а не в активный бурлящий кипяток.

Как правильно варить пельмени, чтобы они не слипались:

1. Выберите правильную кастрюлю. Она должна быть достаточно велика, чтобы пельмени имели место для варки. Оптимальная пропорция – не менее 1 литра воды на 100 г пельменей.

2. Доведите воду до слабого кипения. Вода должна лишь слегка кипеть, а не бурлить большими пузырьками. Это предотвратит повреждение теста.

3. Опускайте пельмени по одному. Чтобы они не слипались, погружайте их ложкой или шумовкой, а не высыпайте все сразу.

4. Добавьте соль и масло. Соль добавляется сразу в воду, а чайная ложка подсолнечного масла поможет избежать слипания.

5. Периодически помешивайте. После погружения пельменей сразу осторожно перемешайте их ложкой, чтобы они не прилипли ко дну.

6. Варите до всплытия + 2–3 минуты Когда пельмени поднимутся на поверхность, варите их еще 2–3 минуты (или больше, если они большие).

7. Сливайте воду правильно Используйте шумовку или дуршлаг, чтобы аккуратно достать пельмени, не повредив их.

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