В Карпатах строят SPA-курорт с домиками и с видом на Говерлу: каким он буде
На Яблуницком перевале, в одном из самых живописных уголков Карпат, начинается строительство премиального SPA-курорта YUGEN. Комплекс будет выполнен в стиле Japandi, сочетающем минимализм японского дизайна и уют скандинавской эстетики.
Он расположится на высоте 1050 метров над уровнем моря, открывая гостям панорамные виды на величественные вершины Говерлы и Петроса.
Более подробно о новом SPA-курорте рассказывает OBOZ.UA.
Уникальные коттеджи с умными технологиями
На территории курорта построят 38 коттеджей площадью от 73 до 144 м². В каждом доме предусмотрены панорамные окна, зеленая кровля и просторные террасы с джакузи.
Все резиденции оснастят современными энергоэффективными технологиями и системой "умный дом". Стоимость одного коттеджа стартует от 15 миллионов гривен.
Просторная Wellness-SPA зона
Одним из главных преимуществ курорта станет Wellness-SPA комплекс площадью 1000 м². В его состав войдет инфинити-бассейн длиной 24 метра с подогревом, сауны, минеральные купели, зоны релакса и процедуры криотерапии.
Развитая инфраструктура
На территории курорта также планируется возвести:
- панорамный ресторан с авторской кухней;
- современный спортзал;
- зоны для йоги и стретчинга.
К сведению, YUGEN будет находиться всего в 15 минутах езды от крупнейшего горнолыжного курорта "Буковель".
Инвестиционная привлекательность
Проект уже представлен на платформе ЛУН, где можно ознакомиться с детальными планировками и актуальными ценами. YUGEN обещает стать одним из самых современных и комфортабельных курортов Карпат, привлекая как туристов, так и инвесторов, заинтересованных в приобретении элитной недвижимости в экологически чистых зонах.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, о лучших европейских термальных курортах.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.