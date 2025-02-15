В Карпатах строят SPA-курорт с домиками и с видом на Говерлу: каким он буде

На Яблуницком перевале, в одном из самых живописных уголков Карпат, начинается строительство премиального SPA-курорта YUGEN. Комплекс будет выполнен в стиле Japandi, сочетающем минимализм японского дизайна и уют скандинавской эстетики.

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Он расположится на высоте 1050 метров над уровнем моря, открывая гостям панорамные виды на величественные вершины Говерлы и Петроса.

Более подробно о новом SPA-курорте рассказывает OBOZ.UA.

Уникальные коттеджи с умными технологиями

На территории курорта построят 38 коттеджей площадью от 73 до 144 м². В каждом доме предусмотрены панорамные окна, зеленая кровля и просторные террасы с джакузи.

Все резиденции оснастят современными энергоэффективными технологиями и системой "умный дом". Стоимость одного коттеджа стартует от 15 миллионов гривен.

Просторная Wellness-SPA зона

Одним из главных преимуществ курорта станет Wellness-SPA комплекс площадью 1000 м². В его состав войдет инфинити-бассейн длиной 24 метра с подогревом, сауны, минеральные купели, зоны релакса и процедуры криотерапии.

Развитая инфраструктура

На территории курорта также планируется возвести:

панорамный ресторан с авторской кухней;

современный спортзал;

зоны для йоги и стретчинга.

К сведению, YUGEN будет находиться всего в 15 минутах езды от крупнейшего горнолыжного курорта "Буковель".

Инвестиционная привлекательность

Проект уже представлен на платформе ЛУН, где можно ознакомиться с детальными планировками и актуальными ценами. YUGEN обещает стать одним из самых современных и комфортабельных курортов Карпат, привлекая как туристов, так и инвесторов, заинтересованных в приобретении элитной недвижимости в экологически чистых зонах.

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