В карпатском Нацпарке заметили уникальное животное, похожее на единорога: фото

В Национальном природном парке "Бойковщина" заметили уникальное животное, которое сразу же окрестили "карпатским единорогом".

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Фото животного удалось получить благодаря фотоловушке, установленной работниками парка, отметили в сообщении на официальной странице Fscebook Нацпарка.

Как оказалось, это не единорог, а самец косули, оставшийся с одним рогом или из-за драки, или повреждения. Случаются также особи, у которых один рог развивается неправильно.

"Этот редкий представитель дикой природы, являющийся национальным символом Шотландии и украшающий герб Великобритании, теперь поселился и в Карпатах", - отметили работники парка.

Как подчеркнули в Государственном агентстве лесных ресурсов, поражая своим видом и таинственностью, лесные жители напоминают нам, что природа способна совершать чудеса, даже в обычных, на первый взгляд, существах. Так что в следующий раз, путешествуя по лесам Бойковщины, кто знает, может, вам посчастливится встретить этого загадочного красавца.

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