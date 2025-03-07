В Киеве суд оштрафовал раздевшуюся возле горсовета активистку на 85 грн: в чем дело

Шевченковский районный суд Киева признал активистку Софию Табацкую виновной в нарушении общественного порядка и оштрафовал ее за публичное обнажение во время акции протеста возле Киевской городской государственной администрации на 85 гривен.

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Как стало известно ранее, это произошло во время перформанса, организованного активистами, чтобы привлечь внимание к возможным случаям домогательств в Молодом театре. Как передает Hromadske, действия Табацкой были квалифицированы как административное нарушение.

"Люди должны ходить в одежде, женщины в частности", – отметил судья Алексей Глянь.

Кроме того, в протоколе было указано, что девушка обнажила половые органы, однако Табацкая это отрицала. Суд посмотрел видео с акции протеста, где видно, что протестующая обнажила только грудь.

Суд также спрашивал, с какой целью София ходила на протест, если она не училась в университете Карпенко-Карого и не работала в Молодом театре, где возник резонанс из-за обвинений от студентов и актрис в вероятных притязаниях со стороны Андрея Билоуса. И знакома с ним она не была.

Однако Табацкая ответила, что это социальная тема, к которой она может быть причастна как женщина. Своими действиями, говорит она, она выражала протест.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 января в сети появилось анонимное видео, в котором преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого, режиссера и художественного руководителя Молодого театра Андрея Билоуса обвинили в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях студенткам. Этим делом уже занялась полиция.

Актеры Киевского национального академического Молодого театра официально прокомментировали скандал вокруг художественного руководителя Андрея Билоуса, обвиняемого в домогательствах к студенткам университета Карпенко-Карого. Они подали коллективное заявление в Киевскую городскую государственную администрацию.