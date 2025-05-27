В Китае готовятся к открытию самого высокого моста в мире. Фото

Уже в июне Китай планирует завершить строительство самого высокого моста на планете. Это еще одно впечатляющее инженерное достижение страны, продолжающей стремительно инвестировать в инфраструктурный прорыв.

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Речь идет о мосте через Большой каньон Хуацзян, расположенный в горной провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Его высота над рекой составит 625 метров, что на 289 метров превышает предыдущего рекордсмена – виадук Мийо во Франции. Детали рассказало издание CNN.

Гуйчжоу – один из самых рельефных и технически сложных регионов страны. Новый мост пересекает Большой каньон Хуацзян, известный также как "земная трещина", и соединяет отдаленные горные районы, до которых до сих пор было сложно добраться.

Новая дорога позволит уменьшить время путешествия через каньон с двух часов до одной минуты – это радикальное изменение для местного транспорта и логистики.

Строительство моста началось 18 января 2022 года и должно завершиться до 30 июня 2025 года. Структурно это стальной подвесной мост общей длиной более 2,8 километра. Его конструкция весит более 22 000 тонн – почти как три Эйфелевы башни.

"Этот мегапроект, который пересекает "земляную трещину", станет первым в мире в обоих направлениях. Это еще один знаковый пример мощности китайской инфраструктуры", – подчеркнул главный инженер компании Guizhou Highway Group Чжан Шенлинь.

17 января 2025 года в сети появились впечатляющие фото. В этот день официально завершили возведение основной конструкции моста.

Интересно, что половина из 100 самых высоких мостов мира уже построена именно в Гуйчжоу.

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