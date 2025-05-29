В конце мая два знака зодиака почувствуют напряженность и непонимание

В конце мая два знака зодиака могут столкнуться с недоразумениями, внутренней напряженностью и конфликтами. Их эмоциональный фон будет более чувствительным из-за напряженных планетарных аспектов и транзитов Луны, отмечают астрологи.

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Стараться сохранять спокойствие и избегать желания делать все и сразу на этой неделе нужно Скорпиону и Близнецам, пишет Madeinvilnius. Лучшая тактика для них – это замедлить темп, расставить приоритеты и дать себе время на восстановление.

Скорпион

Скорпионы почувствуют большое внутреннее напряжение. Марс в вашем знаке будет побуждать действовать импульсивно. Это может спровоцировать недоразумения на работе и в личных отношениях. Может возникнуть физическое истощение или признаки выгорания. Конфликты могут возникать по пустякам, особенно с близкими людьми. Астрологи советуют отпустить и не пытаться все контролировать. Не стоит брать на себя много обязанностей без достаточного отдыха. Реагируйте медленнее и действуйте более обдуманно, чтобы потом не извиняться.

Близнецы

Близнецы в конце мая почувствуют эмоциональную нестабильность. Энергия Меркурия может вызвать проблемы в общении, невнимательность и информационный хаос. Избегайте важных финансовых или рабочих решений. Будьте внимательнее, особенно в работе с документами, соглашениями и старайтесь придерживаться сроков. В отношениях возможны споры из-за недоразумений или неправильных ожиданий. Могут возникать перепады настроения, а это затрудняет концентрацию. По мнению астрологов, Близнецам нужно избегать чрезмерной социальной активности и сосредоточиться на важных задачах.