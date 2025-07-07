В начале июля этих знаков зодиака ожидает благоприятный период

В начале июля наступает чрезвычайно благоприятный период для некоторых знаков зодиака. В их жизни откроются новые возможности и они почувствуют прилив энергии.

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Повезет в личной и профессиональной сферах Овну, Близнецам и Козерогу, пишет Madeinvilnius. Это может быть началом значительного прорыва.

Овен

Овны преуспеют там, где они испытывают застой. Вы обычно полны энергии и стремитесь действовать быстро, а теперь почувствуете еще большую решимость. На работе возможно неожиданное повышение по службе или новые обязанности. Также вы станете более уверенными в себе, поэтому будете действовать там, где вы раньше вы колебались. Астрологи советуют проявлять инициативу на пути к целям.

Близнецы

Для Близнецов откроются творческие и интеллектуальные возможности. Ваш ум, гибкость и коммуникабельность откроют перед вами новые возможности. У вас возникнут идеи новых проектов, возьмитесь за их реализацию. В своих словах вы будете убедительными и вдохновляющими, поэтому сможете получить признание.

Козерог

Козероги почувствуют стабильность в жизни и ясность. Дела будут идти легче и плавнее. Будет возможность улучшить свое финансовое положение, особенно если вы инвестировали или планировали в прошлом. Также это хороший период для постановки целей, планирования стратегий и развития. Астрологи советуют прислушиваться к своей интуиции – она поможет вам принимать наилучшие решения.