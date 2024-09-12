В Риме введут правила посещения одной из самых популярных локаций мира: что изменится для туристов

Рим – город, веками привлекающий туристов со всего мира своими историческими достопримечательностями, архитектурой и культурным наследием. Это оказывает положительное влияние на экономику, но имеет и немало негативных последствий.

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Неконтролируемые толпы, неприемлемое поведение, мусор – это негативно влияет на состояние города и его исторических памятников. Skift рассказал, что это стало причиной того, что местное правительство хочет ограничить доступ к одной из популярнейших локаций мира.

Одной из главных туристических жемчужин и символов Рима является фонтан Треви. Эта величественная барочная постройка XVIII века всегда была популярным местом, где туристы не только любуются ее красотой, но и по традиции бросают монеты, загадывая желания. Однако в последние годы массовый наплыв людей создает не только дискомфорт для тех, кто хочет насладиться атмосферой этого исторического места, и местных жителей, но и ставит под угрозу сохранение самого фонтана.

Алессандро Онорато, заместитель мэра Рима по туризму, заявил, что проблема перенасыщенности стала актуальной как никогда. Этот год может стать наиболее посещаемым в истории, поскольку количество туристов может превысить 50 млн человек. Это, безусловно, положительно для экономики, но и создает большие трудности для управления туристическими потоками и сохранения качества жизни местных жителей.

Ограничения доступа к фонтану Треви: что изменится для туристов?

Поскольку количество туристов достигло невиданных масштабов и некоторые из них часто ведут себя недобросовестно: прыгают в фонтан, кидают мусор и мешают другим посетителям, власти приняли решение внедрить систему бронирования для посещения фонтана. Это поможет лучше контролировать поток туристов и обеспечить сохранение культурного наследия.

Туристы смогут посещать фонтан только по предварительному бронированию, а вход будет стоить символическую сумму – 2 евро. Эти средства будут направлены на оплату работы персонала, которые помогут управлять потоком людей и обеспечивать охрану памятника. В то же время жители Рима смогут посещать фонтан бесплатно.

Также планируется организовать поток туристов так, чтобы они подходили к фонтану исключительно по специально отведенным маршрутам, спускались по лестнице и передвигались в определенном направлении, чтобы избежать хаоса.

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