В сети появился первый тизер 'Одиссеи' Нолана: бюджет фильма впечатляет

Долгожданный новый фильм Кристофера Нолана "Одиссея" начинает раскрывать свои тайны – в сети появился первый тизер и постер картины. Эта эпическая киноработа, бюджет которой впечатляет, должна появиться на экранах кинотеатров 17 июля 2026 года.

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Первый постер фильма "Одиссея", замеченный в интернете, уже дает представление об атмосфере будущей ленты. На постере изображена обезглавленная скульптура, окруженная горящими углями и дымом, что создает мистическое и несколько угрожающее настроение. Над этим изображением красуется слоган: "Бросьте вызов богам".

Также постер подчеркивает характерную для Кристофера Нолана черту: фильм "снят полностью пленочными камерами IMAX", что подчеркивает стремление режиссера к максимальному кинематографическому качеству и глубине изображения.

Съемки "Одиссеи" Кристофера Нолана стартовали в феврале, а за камерой стоит блестящий оператор Хойт ван Хойтема, который работал над всеми фильмами Нолана, начиная с "Интерстеллара" (2014) и получил "Оскар" за "Оппенгеймера".

Производство охватило различные локации, в том числе Марокко, Грецию, Италию, Исландию и другие страны, что свидетельствует о масштабности проекта. Особенно поражает то, что весь фильм снят исключительно на пленочные камеры IMAX. Эти аппараты являются огромными и тяжелыми, поэтому их широкое использование в фильме с бюджетом 250 миллионов долларов подчеркнет инновационный подход Нолана.

В "Одиссее" Кристофер Нолан снова объединил усилия с Мэттом Дэймоном, который сыграет Одиссея в его эпическом и опасном путешествии домой к жене Пенелопе, роль которой, вероятно, исполнит Энн Хэтэуэй.

В актерский состав также вошли такие звезды, как Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Джон Бернтал, Шарлиз Терон, Эллиот Пейдж, Миа Гот.

Фильм адаптирует одноименную поэму Гомера, которая рассказывает о 10-летнем путешествии царя Итаки Одиссея домой после Троянской войны, включая его встречи с мифологическими существами и богами.

Хотя Universal стремится удалять экранные записи тизера из сети, его все еще можно найти на платформах, таких как Reddit и X. Тизер начинается с кадров моря и закадрового голоса, который говорит: "Темнота. Закон Зевса разбит на куски. Королевство без короля с тех пор, как умер мой хозяин. Он знал, что это не победоносная война, а потом каким-то образом ее выиграл".

Далее слышны голоса персонажей, в частности Джона Бернтала и Тома Холланда, который играет сына Одиссея Телемаха. Последние кадры тизера показывают самого Одиссея (Мэтт Дэймон), который без сознания плывет в море на обломках лодки, а также короткий взгляд на Люпиту Нионго, которая, вероятно, сыграет Елену Троянскую.

"Одиссея" должна стать самым дорогим фильмом в карьере Нолана с бюджетом в $250 миллионов, а также первой в истории полнометражной лентой, полностью снятой на пленочные камеры IMAX.

Ожидается, что картина дебютирует в кинотеатрах 17 июля 2026 года. Эта адаптация эпической поэмы Гомера, которая уже неоднократно была экранизирована, обещает стать новой вехой в истории кинематографа благодаря уникальному видению Кристофера Нолана и инновационным подходам к съемке.

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