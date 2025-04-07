В Северной Ирландии мужчина ошибочно заказал себе еду с другого континента: что произошло

В Северной Ирландии экспат из Австралии Ойсин Ленехан попал в курьезную ситуацию, случайно заказав себе еду на вынос в 15,4 тысяч километрах от себя.

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Так, заказ включал две пиццы с курицей барбекю, чесночный хлеб и чипсы — на сумму около 2600 гривен. Проверив адрес, он понял, что еда следует не в Мельбурн, а в дом неподалеку от Дублина, где он жил раньше, пишет What's the Jam.

"Я был уверен, что оформляю заказы в местном заведении. Все шло по плану – до того момента, пока не пришло уведомление о подтверждении доставки. Приложение показывало, что курьер был уже в пути", – рассказал Ойсин.

К счастью, ему удалось отменить предварительный заказ и оформить его снова, но уже по правильному адресу. Деньги ему тоже вернули.

Для меня это не новость – со мной часто происходят всякие нелепости. Я рад, что мои друзья посмеялись", – сказал мужчина.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что цены на еду продолжают расти по всему миру.

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