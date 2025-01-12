В январе ATLAS затмит Венеру: где лучше всего наблюдать за кометой

Комета ATLAS, обозначенная в астрономических каталогах как – C/2024 G3, очевидно, станет самым ярким небесным явлением следующей недели. Конечно, при условии, что небесное тело переживет свое приближение к Солнцу. Ведь в течение трех дней, с 13 по 16 января, C/2024 G3 пройдет "всего" в 13,5 миллиона километров от светила.

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Что известно об этой комете и где лучше всего наблюдать за ней, рассказывает OBOZ. UA со ссылкой на Sky And Telescope.

Чего ожидают астрономы от кометы?

При приближении к Солнцу малый астрономический объект C/2024 G достигнет ближайшей точки (перигелия) с 13 по 16 января. По расчетам ученых, это расстояние составит "только" 13,5 миллиона километров, что считается достаточно близким. Поэтому существует риск, что ATLAS распадется, как это уже случилось с его многими "собратьями" из облака Оорта.

Однако, если комета "выживет", ее светимость может достичь -5 единиц, что сделает C/2024 G3 самой яркой "звездой" на ночном небе. Предполагается, что в этом плане ATLAS затмит даже Венеру.

Где наблюдать за кометой?

Лучшие условия для наблюдения за кометой будут в Южном полушарии планеты. Северное полушарие, включая и Украину, менее удобно для этого из-за низкого расположения C/2024 G3 на небе и ее близости к Солнцу.

Смотреть на небесное тело рекомендуется через изображение коронографа LASCO C3 с 11 по 14 января. Желательно также при наблюдении использовать специальное, защитное оборудование для глаз.

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