В жизни этих знаков зодиака начинается сложный период

Некоторые знаки зодиака в начале августа столкнутся с вызовами и извлекут важные уроки. В этот период им понадобится больше терпения, осторожности и умения справляться с эмоциями.

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Нелегкое время ожидает Деву, Рыб и Близнецов, пишет Madeinvilnius. Однако, как отмечают астрологи, для них это будет возможность стать сильнее и понять себя лучше.

Дева

Девы могут быть перегруженными обязанностями. Возможны мелкие, но неприятные заботы. В профессиональной сфере могут возникнуть недоразумения с коллегами. В это время вы можете ощутить нехватку энергии или мотивации. Астрологи советуют избегать перфекционизма. Иногда "достаточно хорошо" лучше, чем "идеально".

Рыбы

Рыб ожидает эмоционально стрессовый период. Вы можете почувствовать разочарование в окружающих людях, связанное с тем, что вас не понимают. В близких отношениях возможны трудности. Также может возникнуть внутренний конфликт между желанием побыть в одиночестве и потребностью общения. Вы можете найти покой на природе, в искусстве или медитации.

Близнецы

У Близнецов могут возникнуть трудности в общении. Ваши слова кто-то может неправильно понять. Также возможно изменение планов в последнюю минуту. В деловой сфере переговоры или встречи могут пройти не так, как вы ожидали. В семье или с друзьями возможны недоразумения. Старайтесь быть точными в высказываниях и проявите терпение, ведь не все понимают мир, как вы.