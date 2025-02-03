Вафельный торт из желе: необычный вариант традиционного десерта

Вафельный торт – это классика среди десертов. Он до сих пор является одним из самых любимых вкусностей детей, ведь имеет непревзойденный вкус и очень прост в приготовлении.

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Фудблогер с ником favorite recipess в Instagram рассказала, как приготовить вафельный торт из желе. Она уверяет, что этот необычный вариант традиционного десерта точно понравится всем.

Ингредиенты

Вафельные лепешки

Желе – 1 уп.

Сыр – 600 гр.

Сахарная пудра – 60 гр.

Молоко – 250 мл.

Желатин – 25 гр.

Способ приготовления

1. Готовим желе по рецепту на упаковке и оставляем в холодильнике до полного застывания. Затем нарезаем кубиками.

2. Желатин заливаем молоком и оставляем на 10 минут.

3. Сыр взбиваем блендером, вливаем растопленный желатин и быстро все перемешиваем.

4. Делим на две части и добавляем два желе.

5. Перемазываем поочередно разными цветами и оставляем в холодильнике на несколько часов.

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